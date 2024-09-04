ما أسمهاش

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,456
نقاط التفاعل
8,232
النقاط
416
العمر
40
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدن و قُرى فلسطينية غير الإحتلال أسمائها منذ تدنيس أراضيها الطاهرة سنة 1948

إيلات❌ أم الرشراش✅
تل أبيب❌ يافا✅
أورشليم❌ القدس✅
بير شيفاع❌ بئر السبع
نتانيا❌ أم خالد✅
عكو❌ عكا✅
موكريات❌ الخالصة✅
تسريفين❌ صرفند✅
يزرعيل❌ زرعين✅
تسيبوري❌ صفورية✅
أحيهود❌ البروة✅
مفترق شوكت❌ المسمية✅
أشكلون❌ عسقلان✅
كريات جات❌ قرية عراق
المنشية❌ الخليل✅
كيرم شالوم❌ كرم أبو سالم✅
أبو فرج❌ بيسان✅
اللود❌ اللد✅
زخارية❌ قرية زكريا✅
 
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