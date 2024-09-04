حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 2,456
- نقاط التفاعل
- 8,232
- النقاط
- 416
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدن و قُرى فلسطينية غير الإحتلال أسمائها منذ تدنيس أراضيها الطاهرة سنة 1948
إيلات أم الرشراش
تل أبيب يافا
أورشليم القدس
بير شيفاع بئر السبع
نتانيا أم خالد
عكو عكا
موكريات الخالصة
تسريفين صرفند
يزرعيل زرعين
تسيبوري صفورية
أحيهود البروة
مفترق شوكت المسمية
أشكلون عسقلان
كريات جات قرية عراق
المنشية الخليل
كيرم شالوم كرم أبو سالم
أبو فرج بيسان
اللود اللد
زخارية قرية زكريا
مدن و قُرى فلسطينية غير الإحتلال أسمائها منذ تدنيس أراضيها الطاهرة سنة 1948
إيلات أم الرشراش
تل أبيب يافا
أورشليم القدس
بير شيفاع بئر السبع
نتانيا أم خالد
عكو عكا
موكريات الخالصة
تسريفين صرفند
يزرعيل زرعين
تسيبوري صفورية
أحيهود البروة
مفترق شوكت المسمية
أشكلون عسقلان
كريات جات قرية عراق
المنشية الخليل
كيرم شالوم كرم أبو سالم
أبو فرج بيسان
اللود اللد
زخارية قرية زكريا