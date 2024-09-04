لو اتيحت لك فرصة سرقة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
24,107
نقاط التفاعل
27,416
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سؤال..👇🏻👇🏻

إذا حصلت على فرصة لتسرق واحدة مما يأتي
ماذا تختار ؟؟

1 _ هل تسرق ساعة حلوة من ماضيك

2_ أم تسرق يوم من أيام الطفوله

3_ أم تسرق جناح وتطير لعالم آخر❤

4_ أم تسرق الصحه والعافيه

5_ أم تسرق لحظه مع إنسان فقدته للأبد💔.
 
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