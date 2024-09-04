لو اتيحت لك فرصة سرقة

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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سؤال..
إذا حصلت على فرصة لتسرق واحدة مما يأتي
ماذا تختار ؟؟
1 _ هل تسرق ساعة حلوة من ماضيك
2_ أم تسرق يوم من أيام الطفوله
3_ أم تسرق جناح وتطير لعالم آخر❤
4_ أم تسرق الصحه والعافيه
5_ أم تسرق لحظه مع إنسان فقدته للأبد.
إذا حصلت على فرصة لتسرق واحدة مما يأتي
ماذا تختار ؟؟
1 _ هل تسرق ساعة حلوة من ماضيك
2_ أم تسرق يوم من أيام الطفوله
3_ أم تسرق جناح وتطير لعالم آخر❤
4_ أم تسرق الصحه والعافيه
5_ أم تسرق لحظه مع إنسان فقدته للأبد.