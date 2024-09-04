لو اتيحت لك فرصة سرقة

سؤال..إذا حصلت على فرصة لتسرق واحدة مما يأتيماذا تختار ؟؟1 _ هل تسرق ساعة حلوة من ماضيك2_ أم تسرق يوم من أيام الطفوله3_ أم تسرق جناح وتطير لعالم آخر❤4_ أم تسرق الصحه والعافيه5_ أم تسرق لحظه مع إنسان فقدته للأبد