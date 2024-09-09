صباحيات 15

في كل صباح تَجمل بشكر الله على الفرصة الجديدة، وتَدثر بحمده على نعمة البدايات الجديدة، جدد النوايا واستحضر الغايات الكبرى، ثم فصل تلك الأهداف الصغيرة صانعة النهايات العظيمة .

في كل يوم، مع كل إشراق كل صباح جديد عطايا عظيمة ومنن جليلة نغفل عنها، لكن قطار الأيام يمضي وعداد العمر يدور.

رزقني الله وإياكم صدق النوايا وصلاح الأعمال.

يؤمن الناجحون بأن الفرص في الحياة عديدة، وأن العالم يسع الجميع، بينما يعيش الفاشلون آسفين على ما يعتقدونه فرصا ضائعة، معتقدين أن نجاحهم لا يكون إلا على حساب الآخرين.

صبحكم الله بكل خير وجعلنا وإياكم من المغتنمين المتوكلين .