*هل تعلم من المحروم ؟



*المحروم هو الذي يعلم أن من قرأ الآيتين الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وهي لا تستغرق دقيقة واحدة ، ولا يقرأها .

*المحروم هو الذي يعلم أنه إذا قرأ اية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت .. ولا يقرأها ..

وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.



*المحروم هو الذي يعلم أنه إذا قرأ اية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربنه شيطان .. ولا يقرأها ..

وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.

*المحروم هو الذي يعلم أن قراءة سورة الاخلاص 3 مرات تعدل ختم القران الكريم ولا يقرأها ..

وهي لا تستغرق دقيقة واحدة.



*المحروم هو الذي يعلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه(حسنة) ولا يقول ذلك ..

وهي لا تستغرق ثواني معدودة.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات .



*المحروم هو الذي يعلم أن قول " سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله و الله أكبر"

خير مما طلعت عليه الشمس ولا يقول ذلك .

وهي لا تستغرق ثواني معدودة .

*المحروم هو الذي يعلم أن قول : "لاإله الاالله وحدهـ لاشريگ له ، له الملگ وله الحمد وهوعلى گل شيءقدير" 10 مرات

بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر

تعدل عتق 4 رقاب من ولد اسماعيل عليه السلام ولا يقول ذلك وهي لاتستغرق دقيقة واحدة .



*المحروم هو الذي يعلم أن من قال : " اللهم أجرني من النار " 7مرات

حينما يمسي كُتب له جوار من النار حتى يصبح

ومن قالها حينما يصبح كُتب له جوار من النار حتى يمسي

ولا يقولها وهي لاتستغرق دقيقة واحدة .

*المحروم هو الذي يعلم أن من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ..

تحل له شفاعة النبي ﷺ يوم القيامة .. ولا يقولها وهي لاتستغرق دقيقة واحدة .



*المحروم هو الذي يعلم من قال : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ " صباح مساء.

تُذهب عنه الهم وتقضي عنه الدين !؟

ولا يقولها وهي لا تستغرق ثوانٍ مدودة .

*المحروم الذي يعلم أن اليوم والليلة 24 ساعة ولا يستطيع أن يقرأ جزء من القرآن وهو لا يستغرق 20 دقيقة تقريبا .



*المحروم هو الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب ( 6 ) ساعات ولايستطع أن يصلي فيها ركعتي الضحى وهي لاتستغرق ( 5 ) دقائق وهي صدقة عن ( 360 ) عضواً في جسده !

*المحروم هو الذي يعلم أن الليل مايقارب ( 11 ) ساعة وهو لا يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة ربما لا تستغرق ( 3 ) دقائق تقريباً !



*المحروم هو الذي يعلم من قال : "سبحان الله وبحمده" 100 مرة

تُغفر ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر ولا يقول ذلك!؟

وهي لا تستغرق دقيقة واحدة .

*المحروم هو الذي يعلم من قال : "استغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه" 7 مرات

تُغفر ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف ولا يقول ذلك !؟

وهي لا تستغرق دقيقة واحدة .

*المحروم هو الذي من يعلم أن قول : " سبحان الله وبحمده "

عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ٣ مرات

من اعظم الأذكار وأكثرها أجرا كما ثبت ذلك في الحديث ولا يقول ذلك !؟

وهي لا تستغرق ثواني معدودة .



*المحروم حقا هو من يعلم أن الدال على الخير كفاعله ولا ينشر الخير..

وهكذا تمضي الأيام والكثير منا لا زال في غفلة..!!

غفر الله لى ولكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وتلاوة كتابه الكريم وجعلنا من أهله!