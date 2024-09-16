المولد النبوي الشريف

السلام عليكم اخوتي اخواتي

اتمنى كل واحد يدخل وقلنا كيف أجواء المولد النبوي في منطقتكم
العادات والتقاليد تاعهم

وبلا مايدخل واحد ويقلي لا يجوز علابالنا لكن هناك تقاليد موارثينهم على جدودنا مانقدروش نخليهم

المهم

بالنسبة لي انا من العاصمة
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حنا نديلو لعشا ويكون تقليدي ابارح درنا شخشوخة

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وحضرت المكسرات لسهرة مع الشاي والحلويات

ونتوما...
 
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