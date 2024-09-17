مطلقة بالثلاث مطلقة واش نعمل و هو غير راضي يطلقني بالورق بالرغم من انو متاكد من انه محرمة عليه؟

81NAIMO

81NAIMO

:: عضو منتسِب ::
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27 نوفمبر 2021
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محل الإقامة
الجزائر
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اكره الكلام على موضوع ي لانه متعب و لكن سئمت من هده المعيشة 3 سنوات و انا نحن منفصلين تماما تجنب للحرام و لكن غير راضي يعطيني حريتي مزالني اطيعه و اخد رايه في خروج و اي شيء اعلمه كانني مزالني زوجته
هو دائما يقولي انني اريدك ارملة و ليس مطلقة
الغلط هو لعمله و اتاكد من شيوخ من الجزائر و من السعودية اننني محرمة عليه
لم يتقبلها
و انا اريد ان اعيش مستقرة حياتي اراها تضيع
لانني مظلومة
اعطوني راي للعلم و لا احد من العائلة يعرف
بسبب حتى يكون براحته في دخول لبيتي الذي انا املكه و العيلة تخليه يدخل يشوف اولاده بدون مشاكل
هو سبب لتركني اتغاضى على اللجوء للطلاق الرسمي
و لكن انا عاملة و صار بيعملي مشاكل ايام الاخيرة و بيخنقني و انا متعصبة كثير بسبب حالتي
لهيك تعبت و اريد حل شرعي
و لكن في نفس الوقت
لا اريد ان يكون مني لانني اشفق عليه و مسامحته
اعرفه من 15 سنة صعبة الفراق
و لاصعب حياتنا المستحيلة
 
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