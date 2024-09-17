مطلقة بالثلاث مطلقة واش نعمل و هو غير راضي يطلقني بالورق بالرغم من انو متاكد من انه محرمة عليه؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

اكره الكلام على موضوع ي لانه متعب و لكن سئمت من هده المعيشة 3 سنوات و انا نحن منفصلين تماما تجنب للحرام و لكن غير راضي يعطيني حريتي مزالني اطيعه و اخد رايه في خروج و اي شيء اعلمه كانني مزالني زوجته

هو دائما يقولي انني اريدك ارملة و ليس مطلقة

الغلط هو لعمله و اتاكد من شيوخ من الجزائر و من السعودية اننني محرمة عليه

لم يتقبلها

و انا اريد ان اعيش مستقرة حياتي اراها تضيع

لانني مظلومة

اعطوني راي للعلم و لا احد من العائلة يعرف

بسبب حتى يكون براحته في دخول لبيتي الذي انا املكه و العيلة تخليه يدخل يشوف اولاده بدون مشاكل

هو سبب لتركني اتغاضى على اللجوء للطلاق الرسمي

و لكن انا عاملة و صار بيعملي مشاكل ايام الاخيرة و بيخنقني و انا متعصبة كثير بسبب حالتي

لهيك تعبت و اريد حل شرعي

و لكن في نفس الوقت

لا اريد ان يكون مني لانني اشفق عليه و مسامحته

اعرفه من 15 سنة صعبة الفراق

و لاصعب حياتنا المستحيلة