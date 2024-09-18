صباحيات 16

للأمم العظيمة أهداف وغايات عظيمة صاغت وجودها ووفرت اللبنة الأساسية لبنيانها الحضاري. الغايات الكبرى التي حركت روح الإنجاز وبعثت شعور التحدي في أفراد تلك الأمم هي ما قصده فيلسوف الحضارة مالك بن نبي بحديثه عن الأفكار الحية التي صنعت أكبر الانقلابات في حياة البشر .

فثروة الأمم حسب بن نبي، هي مقدار ما تمتلك من الأفكار الحية الصانعة لفعالية الفرد، الملهمة لأعضاء الجماعة. وإني لاقدر أن تلك الأفكار تنمو وتزدهر تماما كالسلع في سوق التداول، كلما كانت حرية المبادرة أكبر كان التنافس أشد وأقدر على فرز الأفكار الحية من الميتة، والصالحة من الفاسدة. الحصول على أفكار ذات جودة عالية يقتضي القبول بسق أعلى من الحرية الفكرية الضامنة للمنافسة.

على قدر قوة الفكرة تشتد العزيمة لنصرة المشروع وتزداد روح التضحية والبذل من أجل غاياته الجسمية.

فحين تعلو الفكرة الجامعة الدافعة تتوحد الجهود نحو الأهداف العظيمة، وحين تخفت جذوتها أو يتراجع اعتناق الناس لها، تبزغ الأصنام ويرتد كل إلى عجله يعبده .