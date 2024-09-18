بياجر الحرس الثوري الإيراني .

قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في بداية شهر يونيو أصدر وكيل الله على الارض كما يسمي نفسه السيد علي الخامنئي أمراً بعدم استعمال الهاتف النقال لكل مسئولي الحرس الثوري الإيراني واستبداله بأجهزة النداء ( البيجر ) وقام پإستيراد اجهزة البيجر من تايون ووزعها على قادة الحرس الثوري بعد تلغيمها 20 جرام من المتفجرات يوم امس قام بتصفية اكثر من 3000 عنصر من عناصر فرقة لبنان المسمى حزب الله ..اللهم تجعل حيلهم بينهم ..

السوريون يحتفلون بالشوارع ويوزعوا الحلوى إبتهاجا بما حصل لأن حزب الله قتلهم وشردهم واحتل منازلهم كما هو حاصل في العراق ولبنان .. أصدرت وكالة الاستخبارات المركزيه الامريكيه اليوم بيانا قالت فيه ان مسؤولية ماحصل تعود للحرس الثوري الإيراني وإن البياجر ملغه وتنفجر عن بعد ولهذا هدف وهو اتهام السعوديه انها وراء الموضوع ..

إسرائيل ملتزمه الصمت ولم تدعي ارتكاب تلك الجريمه ..

والأيام القادمه ستكشف الكثير من الغموض عن تلك الحوادث ….