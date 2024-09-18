عدنا و العود أحمد

أماني مروة

أماني مروة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2024
المشاركات
5
نقاط التفاعل
3
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
عدت و للمرة الثانية للتسجيل في هذا المنتدى فقد كان لي حساب منذ سنة 2015 ومنذ ذلك الوقت لم ادخل حسابي لذلك نسيته و قمت بتسجيل حساب جديد و السبب هو ذكراياتي و مواضيعي و نشاطاتي فيه كما أني نسيت الكثير من الأصدقاء فقد تركوا في داخلي بصمة لا زلت اتذكرها منذ ذلك الحين
من منكم مرّ بهذه التجربة
 
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