عدنا و العود أحمد

أماني مروة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 سبتمبر 2024
- المشاركات
- 5
- نقاط التفاعل
- 3
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
عدت و للمرة الثانية للتسجيل في هذا المنتدى فقد كان لي حساب منذ سنة 2015 ومنذ ذلك الوقت لم ادخل حسابي لذلك نسيته و قمت بتسجيل حساب جديد و السبب هو ذكراياتي و مواضيعي و نشاطاتي فيه كما أني نسيت الكثير من الأصدقاء فقد تركوا في داخلي بصمة لا زلت اتذكرها منذ ذلك الحين
من منكم مرّ بهذه التجربة
عدت و للمرة الثانية للتسجيل في هذا المنتدى فقد كان لي حساب منذ سنة 2015 ومنذ ذلك الوقت لم ادخل حسابي لذلك نسيته و قمت بتسجيل حساب جديد و السبب هو ذكراياتي و مواضيعي و نشاطاتي فيه كما أني نسيت الكثير من الأصدقاء فقد تركوا في داخلي بصمة لا زلت اتذكرها منذ ذلك الحين
من منكم مرّ بهذه التجربة