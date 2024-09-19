عرض بيع متوفر 200 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
200.00 دولار
سعر البيع
210.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
abdouker

abdouker

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
1,234
نقاط التفاعل
254
النقاط
48
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 200 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

المرفقات

  • Capture d’écran (13).png
    Capture d’écran (13).png
    253.6 KB · المشاهدات: 1
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

abdouker
  • مغلق
تم البيع متوفر 180 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP 210.00د.ج
المشاركات
13
المشاهدات
561
aminegi
A
abdouker
  • مغلق
عرض بيع متوفر 130 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP 220.00د.ج
المشاركات
8
المشاهدات
515
saadsaddok
S
abdouker
  • مغلق
تم البيع متوفر 400 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP 220.00د.ج
2 3
المشاركات
43
المشاهدات
3K
ktm adventure
ktm adventure
abdouker
  • مغلق
تم البيع متوفر 350 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP 220.00د.ج
2 3
المشاركات
46
المشاهدات
2K
Yaaqoub ADJ
Yaaqoub ADJ
abdouker
  • مغلق
تم البيع متوفر 420 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP 220.00د.ج
2 3
المشاركات
50
المشاهدات
2K
abdouker
abdouker
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top