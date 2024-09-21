المنشد فارس
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- 21 سبتمبر 2024
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نشيد المولد النبوي الشريف " مولد المختار أقبل | المنشد فارس سلامه
#المنشد_فارس_سلامه #فارس_سلامه
المولد النبوي الشريف
#فارس_سلامه #المنشد_احمد_حسن_الاقصري #المنشد_فارس_سلامه
#المنشد_انس_سيد #انس_سيد #احباب_رسول_الله #طيور_الجنة #fares_slama #Islamic #انشودة
المولد النبوي الشريف
#فارس_سلامه #المنشد_احمد_حسن_الاقصري #المنشد_فارس_سلامه
#المنشد_انس_سيد #انس_سيد #احباب_رسول_الله #طيور_الجنة #fares_slama #Islamic #انشودة