مع العودة إلى المدرسة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
24,165
نقاط التفاعل
27,476
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
مع العودة الى المدرسة:
♥استيقظوا باكرا لإفطار أبنائكم.. لا تتركوهم يذهبون للمدرسة ببطون خاوية!!، يملؤونها بالحلويات!!
♥استيقظوا لتجهيز أبنائكم.؛ وإلباسهم لباسا يتميز بالنظافة وليس بالغلاء..!
♥اسيقظوا لتوديعهم حين ذهابهم للمدرسة؛ وأنتم تكللون خواطرهم بالادعية.. ♡
♥استيقظوا ليعلموا كم هم مهمين بالنسبة إليكم..
♥اصنعوا مع أبنائكم ذكريات جميلة تبقى راسخة في عقولهم مدى الحياة.. ♥
~ فلننشر الإيجابية بعيدا عن مرارة الحياة
 
شكرا حبيبي الياس

ربي يوفقك كل اولادنا و بناتنا
عارف الاسبوع الاول صعب لكن مع الوقت راح تتعودوا
الاهم هو النتايج
 
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