مع العودة إلى المدرسة

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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مع العودة الى المدرسة:
♥استيقظوا باكرا لإفطار أبنائكم.. لا تتركوهم يذهبون للمدرسة ببطون خاوية!!، يملؤونها بالحلويات!!
♥استيقظوا لتجهيز أبنائكم.؛ وإلباسهم لباسا يتميز بالنظافة وليس بالغلاء..!
♥اسيقظوا لتوديعهم حين ذهابهم للمدرسة؛ وأنتم تكللون خواطرهم بالادعية.. ♡
♥استيقظوا ليعلموا كم هم مهمين بالنسبة إليكم..
♥اصنعوا مع أبنائكم ذكريات جميلة تبقى راسخة في عقولهم مدى الحياة.. ♥
~ فلننشر الإيجابية بعيدا عن مرارة الحياة
♥استيقظوا باكرا لإفطار أبنائكم.. لا تتركوهم يذهبون للمدرسة ببطون خاوية!!، يملؤونها بالحلويات!!
♥استيقظوا لتجهيز أبنائكم.؛ وإلباسهم لباسا يتميز بالنظافة وليس بالغلاء..!
♥اسيقظوا لتوديعهم حين ذهابهم للمدرسة؛ وأنتم تكللون خواطرهم بالادعية.. ♡
♥استيقظوا ليعلموا كم هم مهمين بالنسبة إليكم..
♥اصنعوا مع أبنائكم ذكريات جميلة تبقى راسخة في عقولهم مدى الحياة.. ♥
~ فلننشر الإيجابية بعيدا عن مرارة الحياة