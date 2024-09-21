مع العودة إلى المدرسة

مع العودة الى المدرسة:

♥استيقظوا باكرا لإفطار أبنائكم.. لا تتركوهم يذهبون للمدرسة ببطون خاوية!!، يملؤونها بالحلويات!!

♥استيقظوا لتجهيز أبنائكم.؛ وإلباسهم لباسا يتميز بالنظافة وليس بالغلاء..!

♥اسيقظوا لتوديعهم حين ذهابهم للمدرسة؛ وأنتم تكللون خواطرهم بالادعية.. ♡

♥استيقظوا ليعلموا كم هم مهمين بالنسبة إليكم..

♥اصنعوا مع أبنائكم ذكريات جميلة تبقى راسخة في عقولهم مدى الحياة.. ♥

~ فلننشر الإيجابية بعيدا عن مرارة الحياة