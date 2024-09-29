القاب بعض الأندية الجزائرية

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 24,191
- نقاط التفاعل
- 27,506
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
لقب مطلق على أندية دوري الجزائري
اتحاد العاصمة ( سوسطارة )
مولودية الجزائر ( شناوة )
شبية القبائل ( الكناري )
شباب قسنطينة ( سنافر )
مولودية وهران ( حمراوة )
وفاق سطيف ( النسور السوداء)
شباب بلوزداد ( سياربي )
شبيبة الساورة ( نسور الصحراء )
مولودية البيض ( الأحصنة )
اتحاد بسكرة ( الخضراء )
نجم مڤرة ( الذئاب )
اتحاد خنشلة ( الكحلة )
ترجي مستغانم ( الحواتة )
جمعية الشلف ( الأسود )
نادي بارادو ( لاماسيا )
أولمبيك أقبو ( النادي الأزرق )
اتحاد العاصمة ( سوسطارة )
مولودية الجزائر ( شناوة )
شبية القبائل ( الكناري )
شباب قسنطينة ( سنافر )
مولودية وهران ( حمراوة )
وفاق سطيف ( النسور السوداء)
شباب بلوزداد ( سياربي )
شبيبة الساورة ( نسور الصحراء )
مولودية البيض ( الأحصنة )
اتحاد بسكرة ( الخضراء )
نجم مڤرة ( الذئاب )
اتحاد خنشلة ( الكحلة )
ترجي مستغانم ( الحواتة )
جمعية الشلف ( الأسود )
نادي بارادو ( لاماسيا )
أولمبيك أقبو ( النادي الأزرق )