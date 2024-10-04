الَمْخَاخْ من مطبخي

*amani*
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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السلام عليكم
أهلا بكم أحبتي ان شاءلله تكونوا كامل بخير وعلى خير ❤
جيتكم اليوم بوصفة "المخَاخْ"
صراحة أول مرة نسمع بيها وأول مرة نجربها كي قرعجت عليها قالك وصفة تقليدية كانو يديروها زمااان وانا والله جامي سمعت بيها هههه ونتوما قولونا تعرفوها ولا لالا ايا المهم
ملاحظة:
ماصورتش كلش نسيت مع الضغط لي كنت فيه
بالنسبة للعجينة
نديرو الفرينة انت والكمية لي راح ديريها
انا درت ثلاث كيسان فرينة مع كاس زبدة ذايبة تكون باردة ، شوية ملح ونلمو العجينة بمزيج من الماء وماء الزهر يكونو دافيين (انا طبعا درتهم باردين ماشفتش بلي لازم دافيين )
ونخلوها ترتاح ساعتين ولا ثلاثة على قد ماترتاح يكون افضل
الحشوة
درت ثلاث مغارف كبار نشاء
ثلاثة سكر
نصف لتر حليب وشوية فانيلا
نخلطهم بارد في بارد ومبعد نحطهم على نار هادئة كي تاخذ قوام كريمي نحبس وزدتلها ذوق الليمون نغطيها ونخليها تبرد
نحل العجينة هك وندورها على هذاك السيڨار
لازم تكون رقيقة انا هنا مادرتهاش رقيقة بزاف
مبعد قليتهم ودرتلهم الحشو الكريمة هذيك زينتهم بشوية كاوكاو في الجوانب
وشهية طيبة
المهم بنة عالمية والله
أهلا بكم أحبتي ان شاءلله تكونوا كامل بخير وعلى خير ❤
جيتكم اليوم بوصفة "المخَاخْ"
صراحة أول مرة نسمع بيها وأول مرة نجربها كي قرعجت عليها قالك وصفة تقليدية كانو يديروها زمااان وانا والله جامي سمعت بيها هههه ونتوما قولونا تعرفوها ولا لالا ايا المهم
ملاحظة:
ماصورتش كلش نسيت مع الضغط لي كنت فيه
بالنسبة للعجينة
نديرو الفرينة انت والكمية لي راح ديريها
انا درت ثلاث كيسان فرينة مع كاس زبدة ذايبة تكون باردة ، شوية ملح ونلمو العجينة بمزيج من الماء وماء الزهر يكونو دافيين (انا طبعا درتهم باردين ماشفتش بلي لازم دافيين )
ونخلوها ترتاح ساعتين ولا ثلاثة على قد ماترتاح يكون افضل
الحشوة
درت ثلاث مغارف كبار نشاء
ثلاثة سكر
نصف لتر حليب وشوية فانيلا
نخلطهم بارد في بارد ومبعد نحطهم على نار هادئة كي تاخذ قوام كريمي نحبس وزدتلها ذوق الليمون نغطيها ونخليها تبرد
نحل العجينة هك وندورها على هذاك السيڨار
لازم تكون رقيقة انا هنا مادرتهاش رقيقة بزاف
مبعد قليتهم ودرتلهم الحشو الكريمة هذيك زينتهم بشوية كاوكاو في الجوانب
وشهية طيبة
المهم بنة عالمية والله