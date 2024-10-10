صباحيات 19

على ربى هذه الأرض الطبية كان وقع خطى الرجال الواثقة يحدث دويا حين تقرع الأقدام حجارة الوديان، فيصيح الرفيق في ظلمة ليل الاستعمار الحالكة رويدك أخي، تمهل حاذر أن تكسر الحجارة، فغدا تشرق شمس الحرية ونحتاج كل تلك الأحجار لنبني وطننا من جديد. من كان يؤمن بنصر تلك الثلة المجاهدة في وجه القوة الغاشمة؟ ما كان للنصر أن يتحقق لولا الإيمان والهمة العالية .

الهمة العالية سمة القادة العظام، وسجية الشعوب الحية الناجزة، الهمة العالية خصلة ذوي الرؤى والمشاريع العظيمة الملهمة، الهمة العالية سلاح المؤمن في مواجهة الخطوب وتحدي الصعاب.

مع ذلك كله هي ليست هبة تولد ولا عطية تورث، بل هي ثمرة تربية وحصيلة تنشئة، هي نتاج تدريب طويل، ومراس دائم، الهمة العالية رياضة يومية يمارسها ذوي البصيرة والرؤية الثاقبة عبر استحضار المقاصد الكبرى واستشراف النهايات العظيمة، وتصور الأهداف النبيلة، الهمة العالية تمرين صباحي لابد منه لكل سالك وقاصد يستعين بها على المصاعب ويتجوز عبرها التحديات باستلهام القصص البليغة والعظات الكبرى.

ومن الواضح اليوم أن حضارة "رعاة البقر" قد بلغت أرذل العمر، ومن المؤكد أن طورا جديدا بدأ يتشكل سيكون فيه بلا شك موطئ قدم لذوي الهمم العالية المرابطين في الأنفاق العاتية.

إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ

فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغيرٍ كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيم أبوالطيب المتنبي

صباحكم توكل وهمة عالية .