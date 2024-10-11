الصحابي الجليل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه

&&((( من فضائل الصحابى الجليل. )))&&&&&&

معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين والثناء عليه

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي أبو عبد الرحمن خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العالمين .

وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . رضي الله عنها وأرضاها

أسلم معاوية عام الفتح .

قال ابن كثير رحمه الله :" كان أبوه من سادات قريش ، وتفرد بالسؤدد بعد يوم بدر ، ثم لما أسلم بعد ذلك حسن إسلامه ، وكان له مواقف شريفة ، وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده ، وصحب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب ، وروى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها من السنن والمسانيد ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين " ( 8/55 ) .

دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لمعاوية رضي الله عنه :

صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لمعاوية رضي الله عنه :" اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به " .

كان أحد من كتبوا الوحى للنبي – صلى الله عليه وسلم –

أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :" يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم "

في عهده فتحت قبرص وقاتل المسلمون أهل القسطنطينية :

أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه :" أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا " .

قال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله :" لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقع الاختلاف لم يكن للناس غزو حتى اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه ، فأغزاهم مرات ، ثم أغزى ابنه في جماعة من الصحابة براً وبحراً حتى أجاز بهم الخليج ، وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها ، ثم قفل " سير أعلام النبلاء 3/15 .

شهادة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين له بالفقه :

في صحيح البخاري رحمه الله :" قيل لابن عباس رضي الله عنهما : هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فإنه ما أوتر إلا بواحدة ، قال إنه فقيه " .

وكان ابن عباس – رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين – من فضلاء الصحابة ، ومن آل بيت النبي – صلى الله عليه وسلم – ويلقب : ( البحر ) ، لسعة علمه ، ويلقب ( بحبر الأمة ) و ( بترجمان القرآن ) ، وقد دعا له النبي – صلى الله عليه وسلم – بالعلم والحكمة والتأويل فاستجيب له، شهد لمعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين بأنه مجتهد فقيه ، أنها شهادة لا تضاهيها شهادة ،

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله :"

هذه شهادة من حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين بفضله " .

ثناء عبد الله ابن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين -

على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما :

قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما وأرضاهم وصحابه رسول اللَّهﷺ أجمعين اللهم امين يارب العالمين :"

ما رأيت بعد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أسود من معاوية ، قيل : ولا عمر ؟ قال : كان عمر خيراً منه ، وكان هو أسود من عمر " رواه الخلال في السنة بسند صحيح . ومعنى أسود قيل : أسخى وأعطى للمال ، وقيل : أحكم منه .

رضي الله عن معاوية وعن جميع الصحابة أجمعين اللهم امين يارب العالمين



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