ما كلُّ ودٍّ يُشترى! (AHLEM OU) -قصيدة عمودية

افسخ عقود خداعنا و رياءها

حتى يغادر مهجتي ما ساءها

و انزع قناعا خلت انك تجتني

به ودنا ،لا...بل محوت نقاءها

ما كل ود يشترى،يا خيبتي

بفؤادكم لما اراد شراءها!

ذا قولنا فاقبله او كن ناكرا

للحق و اعلن للحشود عداءها

لمن الصعوبة كسب نفس بالرضى

لما الرماح تعمدت ايذاءها..

عذرا..تركت الحرف يحكي قسوتي

حتى تحيك رسالة ارزاءها

و القول اوزان بقلب مدادها

يتلو بيانا كي يعيد بهاءها

فنظمت قولا من صميم خواطري

بصريح لفظ ما اريد جفاءها

زن او كفى تجريح روح كالندى

و ارفق بها حتى تريك صفاءها

ما كل ود يشترى يا واهما

فالوجد اخلاق نود سناءها

تلك النفوس كماء نهر قلبها

عذب فصنه اذا رغبت ولاءها

او ان اردت فخنه و اشرب حنظلا

من هجرها حتى تذوق شقاءها