ما كلُّ ودٍّ يُشترى! (AHLEM OU) -قصيدة عمودية

أحلامي
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افسخ عقود خداعنا و رياءها
حتى يغادر مهجتي ما ساءها
و انزع قناعا خلت انك تجتني
به ودنا ،لا...بل محوت نقاءها
ما كل ود يشترى،يا خيبتي
بفؤادكم لما اراد شراءها!
ذا قولنا فاقبله او كن ناكرا
للحق و اعلن للحشود عداءها
لمن الصعوبة كسب نفس بالرضى
لما الرماح تعمدت ايذاءها..
عذرا..تركت الحرف يحكي قسوتي
حتى تحيك رسالة ارزاءها
و القول اوزان بقلب مدادها
يتلو بيانا كي يعيد بهاءها
فنظمت قولا من صميم خواطري
بصريح لفظ ما اريد جفاءها
زن او كفى تجريح روح كالندى
و ارفق بها حتى تريك صفاءها
ما كل ود يشترى يا واهما
فالوجد اخلاق نود سناءها
تلك النفوس كماء نهر قلبها
عذب فصنه اذا رغبت ولاءها
او ان اردت فخنه و اشرب حنظلا
من هجرها حتى تذوق شقاءها
حتى يغادر مهجتي ما ساءها
و انزع قناعا خلت انك تجتني
به ودنا ،لا...بل محوت نقاءها
ما كل ود يشترى،يا خيبتي
بفؤادكم لما اراد شراءها!
ذا قولنا فاقبله او كن ناكرا
للحق و اعلن للحشود عداءها
لمن الصعوبة كسب نفس بالرضى
لما الرماح تعمدت ايذاءها..
عذرا..تركت الحرف يحكي قسوتي
حتى تحيك رسالة ارزاءها
و القول اوزان بقلب مدادها
يتلو بيانا كي يعيد بهاءها
فنظمت قولا من صميم خواطري
بصريح لفظ ما اريد جفاءها
زن او كفى تجريح روح كالندى
و ارفق بها حتى تريك صفاءها
ما كل ود يشترى يا واهما
فالوجد اخلاق نود سناءها
تلك النفوس كماء نهر قلبها
عذب فصنه اذا رغبت ولاءها
او ان اردت فخنه و اشرب حنظلا
من هجرها حتى تذوق شقاءها