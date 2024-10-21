قصة عجيبة عن الاخلاص ارجوا منكم المرور

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,155
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,951
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
روي أن رجلا كان يقرأ سورة طه وبينما هو يقرأ ؛
أخذته سِنة من النوم ، فرأى رجلا في منامه يعطيه صحيفة
مكتوب فيها سورة طه وفوق كل حرف 10، إلا حرفا واحدا
فقال لمن أعطاه الصحيفة ماهذا ؟
قال : إن الله أعطاك بكل حرف 10 حسنات
قال فما بال هذه الآية التي ليس عليها شيء !!
قال له حينما كنت تقرأ ووصلت هذه الآية ورفعت
صوتك بها ليسمعك فلانٌ ؛ لم تأخذ عليها شيئًا
💦

ولله در الإمام الشاطبي حينما قال :-
وناديت اللهمّ ياخير سامع
أعذني من التسميع قولا ومفعلا

نسأل الله الإخلاص في الأقوال والأعمال
 
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