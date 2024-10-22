هل وجدتم من ساعدكم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ان شاءالله أموركم تمام



نحن بشر نعيش حياتنا بين الحلو والمر تارة نكون سعداء وتارة تصيبنا ابتلاءات

والواجب علينا أن نصبر ونحتسب الأجر لله تعالى

وأنتم في زحام تلك الزوبعة هل وجدتم يد العون التي أخرجتكم من تلك الدوامة؟



هل تعلمون أن من يكون في فترة مرض أو فترة ضغوطات يبحث عن الحل ولايجده ولايجد أشخاصا من حوله حتى لو كانوا موجودين فهم لايقدمون حلولا بل يزيدون الطين بلة.



لكن

لو تقال له كلمة يطيب بها الخاطر ستغير نفسيته وايضا تفكيره



وهذا ماعشته خلال أربع أشهر واستخلصت العبرة من مرض أمي:



وجدت من انتشلني من دوامة الضعف والقلق..من جعلني أدعو بيقين لله عزوجل..جعلني أتفاءل..جعلني أعيش اسوأ اللحظات بقلب آخر وتفكير آخر

وفعلا لما غيرت تفكيري وآمنت بالله وبقضاءه وقدره استطعت مساعدة والدتي ومساعدة نفسي.



الحكمة من هذا الابتلاء:

أني تمسكت بالله..ورأيت النور وسط العتمة



فشكرا لك أيها الأخ الذي لم تلده أمي

لن ننساك أبدا



أدعو لأمي بالشفاء ولكل من مسه الضر

فالله أرحم الراحمين