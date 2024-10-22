ما معنى هذه الجمله

ابو كنعان

ابو كنعان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أكتوبر 2024
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ذكر
مرحبا اخواني خواتي اعضاء المنتدي اخوكم ابو كنعان من العراق يحييكم ويتمنى أن تقبلوه عضوا في هذا الصرح الكبير بإدارة واعضائة الكرام

في اول مشاركة لي أحببت أن اسئل عن معنى هذه الجمله اذا احد اضافك في جهات الاتصال لديه بهذه الصيغه. ((( ابو كنعان حنوت باريس مودان ))). طبعا من اضافني شخص جزائري تعرفت عليه في فرنسا

تقبلوا مني عظيم الشكر وفائق التقدير


اخوكم ابو كنعان
 
اهلا و سهلا بك اخي بيننا البيت بيتك اخي
ممكن توضح شو بدك تسأل او تعرف
 
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