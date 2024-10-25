هنا في هدا المكان اللمة وخلف تلك الابواب العتيقة التي اغلقتها الايام والسنين تقطن اجمل الذكريات واللحظات التى لا تنسى ، ذكريات عشناها مع اشخاص نكن لهم في قلوبنا كل ما هو جميل ورائع ، قضينا معهم اجمل لحظات عمرنا من حلوها وصفائهامؤلمه هي الذكرياتحين يغيب من شاركنا بها..اين تلك الاشخاص الان ويا هل ترى هل هم احياء ؟ والله اشتقت لكم جميعاا عندي الكثير لم ادخل هنا ولم اشارك الكثير من المنشورات لكن كنت احد اعضاء اللمة ♥