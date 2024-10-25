اجمل الذكريات واللحظات التى لا تنسى

Oualid Kamel

Oualid Kamel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2013
المشاركات
30
نقاط التفاعل
39
النقاط
3
محل الإقامة
بوسعادة
الجنس
ذكر
هنا في هدا المكان اللمة وخلف تلك الابواب العتيقة التي اغلقتها الايام والسنين تقطن اجمل الذكريات واللحظات التى لا تنسى ، ذكريات عشناها مع اشخاص نكن لهم في قلوبنا كل ما هو جميل ورائع ، قضينا معهم اجمل لحظات عمرنا من حلوها وصفائها
مؤلمه هي الذكريات
حين يغيب من شاركنا بها..
💔
اين تلك الاشخاص الان ويا هل ترى هل هم احياء ؟ والله اشتقت لكم جميعاا عندي الكثير لم ادخل هنا ولم اشارك الكثير من المنشورات لكن كنت احد اعضاء اللمة ♥
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

Tama Aliche
اعتذار باسم "الصحافية الساخرة"...
2 3 4
المشاركات
64
المشاهدات
3K
Tama Aliche
Tama Aliche
أم أُنٌَيسة
  • مغلق
تحليل وقراءات أعضاء لتوقيع عضو من اللمة ((01)) ..شاركنا قرءاتك ..!!
2
المشاركات
20
المشاهدات
1K
Autumn leaves
Autumn leaves
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
ط
خواطر بنت الثانوية بقلمي 2
المشاركات
4
المشاهدات
567
طموح الامل
ط
ط
ماذا تفعلي اذا تزوج زوجك بثانية وكيف تستعيدينه "مع الوليد وقصتها"
المشاركات
1
المشاهدات
1K
بنت الصحراء08
بنت الصحراء08
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top