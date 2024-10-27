.....امة مشتته

osama305

osama305

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
31 أكتوبر 2008
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المسيلة
قديما كان يقال
امة الاسلام
امة الخير
امه محمد
امة القبلة
....
كنا امه واحدة
الانق الشمل
امسينا
الصوفية
الاخوان
المعتزلة
المرجيئة
الشيعة
اهل السنة و الجماعة
اهل الحديث
اهل القران
... الاسواء من تشتت الامة هو حجم البغضاء
بين ابنائها
من زرع كل هذا الحقد
ولماذا اقتربنا من اليهود و النصارى
و المجوس وابتعدنا عن بعضنا ؟

اسئلة كثيرة تصنع الحيرة في
وجدان كل مسلم
الملف نفتحه على صفحات منتدى اللمة
للبحث عن وسائل الخروج من النفق
لعل الشمس تشرق من جديد
على امة يراد لها ان تموت
..... طيب الله وقاتكم ......
 
شيء مؤسف نرى تشتت للأمة العربية و الإسلامية هذا ما جعل اليهود و النصارى يتكالبون علينا و يسؤون للدين الإسلامي و لنبينا محمد صل الله عليه وسلم يرون و يستغلون ثروتنا و ضعفنا في كل شيء
 
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