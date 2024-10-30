موت الفجأة

موت الفجأه انتشر بشكل مقبض للقلبالموت اصبح قريباً جداًوخاصه موت الشباب المفاجئ الذي كثر جداً هذه الفترهالموت يأتي فجأه وعلى غفله ولا ينتظر استقامتككانوا بالأمس مع اهلهم واصحابهم واليوم مع الموتى ، اليوم بين يدي الله تعالىاللهم حُسن الختام.فاللهم لا تقبضني إلا تائبا مقبولا مرضيا عنياللهم اني اعوذ بك من ان تتركني في سكرة او تأخذني علي غرة او ان تجعل موتي فجأهاللهم ارزقني قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت خيرا ونعيمارب لا تتوفني الا و انت راض آمين.