موت الفجأة

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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موت الفجأه انتشر بشكل مقبض للقلب

الموت اصبح قريباً جداً
وخاصه موت الشباب المفاجئ الذي كثر جداً هذه الفتره

الموت يأتي فجأه وعلى غفله ولا ينتظر استقامتك

كانوا بالأمس مع اهلهم واصحابهم واليوم مع الموتى ، اليوم بين يدي الله تعالى

اللهم حُسن الختام.
فاللهم لا تقبضني إلا تائبا مقبولا مرضيا عني
اللهم اني اعوذ بك من ان تتركني في سكرة او تأخذني علي غرة او ان تجعل موتي فجأه
اللهم ارزقني قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت خيرا ونعيما
رب لا تتوفني الا و انت راض آمين.💔
 
موت الفجأة انتشر بشكل رهيب
و الامر عبرة لنا لكن كأن القلوب عليها الران
الناس لم تعد تبالي كأن الميت مسافر و راح يرجع
لم نعد نتأثر و هته اشارة خطيرة و مرعبة في نفس الآن

و الله شي يخوف الله يصلح حالنا
 
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