الكنز المفقود في google

الكنز المجهول فى Google !أسرار البحث في جوجل يجب عليك معرفتها- كلنا نستخدم google بشكل يومي و نبحث عن اشياء نحن نحتاجها لكن معظمنا لايعرف أن جوجل مليء بأسرار بالبحث ..- بعض الأسرار البسيطه نكتبها ونحن نبحث في جوجل ستوصلنا للذي نحتاجه بكل بساطه .1- السر الأول (+)نستخدم + عندما نحتاج أن نبحث على مقالين مع بعض- مثال :Computer+interneteat + drink2- السر الثاني (-)نستخدم - عندما نحتاج البحث على كلمه معينه مرتبطه بكلمه ثانيه لكننا نحتاج الكلمه الاولى فقط .- مثال :Green - burgerبهذه الحالة سوف يبحث على green فقط ، ولن يظهر اى شيء عن burger3- السر الثالت ( " " )نستخدم " " عندما نحتاج البحث فى المواقع على جمله مترتبة- مثال" i use facebook "بهذه الحاله سوف يبحث على كل المواقع التي تحتوي علي هذه الجملة حسب الكلام تماما4- السر الرابع (OR)نستخدم OR عندما نبحث على كلمتين ولكن لا تشابه بينهما- مثالEat or Drinkبهذه الحالة سوف يبحث على المواقع التي تحتوي علي eat ولا يشترط أن يكون بها drink او يبحث على المواقع التي بها drink ولا يشترط أن يكون بها eat5- السر الخامس :siteنستخدم :site عندما نحتاج البحث عن موضوع داخل موقع معين- مثالmessi Site:Facebookهنا سوف يبحث لك على كلمه messi فى موقع الفيس بوك6- السر السادس (*)نستخدم * عندما نبحث وقد نسينا كلمه من التي كنا سنبحث عنها- مثالhow to * footballفي هذه الحالة سوف يبحث عن كل جمله بها الثلاث كلمات هذه ومؤكد سوف تليها التي كنت تبحث عليها .7- السر السابع +timeبنستخدم الامر + time عندما نحتاج معرفة الوقت فى دوله معينه- مثالTime + Englandبهذه الحالة راح يظهر الوقت فى انجلترا8- السر الثامن Infoبنستخدم info عندما نحتاج معرفة معلومة عن موقع معين- مثال :Info : www twitterسوف يظهر لك كل المعلومات عن موقع تويتر9- السر التاسع :filetypeنستخدم الأمر هذا عندما نبحث عن شيء أريده أن يظهر على شكل صورة ملفات أو برنامج لتحميلمثال:Mechanical engineering filetype:pdfنتيجة البحث سوف تظهر PDF