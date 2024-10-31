الكنز المفقود في google

الكنز المجهول فى Google !
أسرار البحث في جوجل يجب عليك معرفتها
- كلنا نستخدم google بشكل يومي و نبحث عن اشياء نحن نحتاجها لكن معظمنا لايعرف أن جوجل مليء بأسرار بالبحث ..
- بعض الأسرار البسيطه نكتبها ونحن نبحث في جوجل ستوصلنا للذي نحتاجه بكل بساطه .
1- السر الأول (+)
نستخدم + عندما نحتاج أن نبحث على مقالين مع بعض
- مثال :
Computer+internet
eat + drink
2- السر الثاني (-)
نستخدم - عندما نحتاج البحث على كلمه معينه مرتبطه بكلمه ثانيه لكننا نحتاج الكلمه الاولى فقط .
- مثال :
Green - burger
بهذه الحالة سوف يبحث على green فقط ، ولن يظهر اى شيء عن burger
3- السر الثالت ( " " )
نستخدم " " عندما نحتاج البحث فى المواقع على جمله مترتبة
- مثال
" i use facebook "
بهذه الحاله سوف يبحث على كل المواقع التي تحتوي علي هذه الجملة حسب الكلام تماما
4- السر الرابع (OR)
نستخدم OR عندما نبحث على كلمتين ولكن لا تشابه بينهما
- مثال
Eat or Drink
بهذه الحالة سوف يبحث على المواقع التي تحتوي علي eat ولا يشترط أن يكون بها drink او يبحث على المواقع التي بها drink ولا يشترط أن يكون بها eat
5- السر الخامس :site
نستخدم :site عندما نحتاج البحث عن موضوع داخل موقع معين
- مثال
messi Site:Facebook
هنا سوف يبحث لك على كلمه messi فى موقع الفيس بوك
6- السر السادس (*)
نستخدم * عندما نبحث وقد نسينا كلمه من التي كنا سنبحث عنها
- مثال
how to * football
في هذه الحالة سوف يبحث عن كل جمله بها الثلاث كلمات هذه ومؤكد سوف تليها التي كنت تبحث عليها .
7- السر السابع +time
بنستخدم الامر + time عندما نحتاج معرفة الوقت فى دوله معينه
- مثال
Time + England
بهذه الحالة راح يظهر الوقت فى انجلترا
8- السر الثامن Info
بنستخدم info عندما نحتاج معرفة معلومة عن موقع معين
- مثال :
Info : www twitter
سوف يظهر لك كل المعلومات عن موقع تويتر
9- السر التاسع :filetype
نستخدم الأمر هذا عندما نبحث عن شيء أريده أن يظهر على شكل صورة ملفات أو برنامج لتحميل
مثال:
Mechanical engineering filetype:pdf
نتيجة البحث سوف تظهر PDF
أسرار البحث في جوجل يجب عليك معرفتها
- كلنا نستخدم google بشكل يومي و نبحث عن اشياء نحن نحتاجها لكن معظمنا لايعرف أن جوجل مليء بأسرار بالبحث ..
- بعض الأسرار البسيطه نكتبها ونحن نبحث في جوجل ستوصلنا للذي نحتاجه بكل بساطه .
1- السر الأول (+)
نستخدم + عندما نحتاج أن نبحث على مقالين مع بعض
- مثال :
Computer+internet
eat + drink
2- السر الثاني (-)
نستخدم - عندما نحتاج البحث على كلمه معينه مرتبطه بكلمه ثانيه لكننا نحتاج الكلمه الاولى فقط .
- مثال :
Green - burger
بهذه الحالة سوف يبحث على green فقط ، ولن يظهر اى شيء عن burger
3- السر الثالت ( " " )
نستخدم " " عندما نحتاج البحث فى المواقع على جمله مترتبة
- مثال
" i use facebook "
بهذه الحاله سوف يبحث على كل المواقع التي تحتوي علي هذه الجملة حسب الكلام تماما
4- السر الرابع (OR)
نستخدم OR عندما نبحث على كلمتين ولكن لا تشابه بينهما
- مثال
Eat or Drink
بهذه الحالة سوف يبحث على المواقع التي تحتوي علي eat ولا يشترط أن يكون بها drink او يبحث على المواقع التي بها drink ولا يشترط أن يكون بها eat
5- السر الخامس :site
نستخدم :site عندما نحتاج البحث عن موضوع داخل موقع معين
- مثال
messi Site:Facebook
هنا سوف يبحث لك على كلمه messi فى موقع الفيس بوك
6- السر السادس (*)
نستخدم * عندما نبحث وقد نسينا كلمه من التي كنا سنبحث عنها
- مثال
how to * football
في هذه الحالة سوف يبحث عن كل جمله بها الثلاث كلمات هذه ومؤكد سوف تليها التي كنت تبحث عليها .
7- السر السابع +time
بنستخدم الامر + time عندما نحتاج معرفة الوقت فى دوله معينه
- مثال
Time + England
بهذه الحالة راح يظهر الوقت فى انجلترا
8- السر الثامن Info
بنستخدم info عندما نحتاج معرفة معلومة عن موقع معين
- مثال :
Info : www twitter
سوف يظهر لك كل المعلومات عن موقع تويتر
9- السر التاسع :filetype
نستخدم الأمر هذا عندما نبحث عن شيء أريده أن يظهر على شكل صورة ملفات أو برنامج لتحميل
مثال:
Mechanical engineering filetype:pdf
نتيجة البحث سوف تظهر PDF