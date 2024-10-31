فَلْتَحُط مائة ألف بومة على رأسي

وَليَنْعَق جيشُ الغربان حولي.

فَلْتَأْتي إليَّ الوحوش المريضة

والأراملُ واليَتَامى

وليدخلوا رِئَتي صامتين

كما تَدْخُلُ صفوف النَّمل عُروقَ التُراب.

فَلْيأتي يعقوب النبيُ بحزنه المُجلل على قرة عينه يوسف النبي ...

ولْتأتي زليخة أيضا،

فَليأتي قيصر روسيا وأفراد عائلته بعد ذهاب العرش

و الملك لير بعد سقوط التاج،

وترودسكي والمطرقة مغروسة في رأسه.

ومن الاساطير, فلتأتي إليَّ

أنتيجون مُجرجرةً جثة أخيها

كي تدفنها في قلبي ،

ولتأتي "هيرا" حاملةً عيون الأراجوس في كيسٍ

كي تجعلَ من حزني طاووسا.

ليأتي حنبعلُ بثيابٍ ممزقة بعد فناء الجيش،

فانجوخ بأذنٍ واحدة،

روبن ويليامز مُعلقًا في حزام البنطلون،

فليأتي إليَّ كلُّ من يحملُ قشة حزنٍ وأسى

متوافدين من الشوارع و البحار و الجبال

وليكونوا يَدًا واحدةً

تُربتُ على كتفي الآنَ

وأنا أقفُ مُطأطِئَ الرأس

أمام خَيبتي.