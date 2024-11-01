الفرق بين بناء ملعب و بناء سد:الملعب تكلفته اكثرالسد تكلفته أقلالملعب يملؤه جمهور أغلبه لن ينفع المكان الذي يملؤه بل قد يضره ويكسره .السد يملؤه الماء الصالح (للشرب والري والسقي ...) وتخزين الماء وتوليد الطاقة الكهربائية.الملعب يستعمل فقط في مناسبات محدودة.السد يستعمل على الدوام.الملعب تكلفة صيانته ضخمة بسبب تكسيره من طرف المشجعين وبسبب العوامل التي تتسبب في تآكله ...السد لا يحتاج تكلفة صيانة كبيرة لأنه غير معرض للتأثير البشري المباشر.الملعب لا يستعمل لبعث الحياة في الكائنات الحيةالسد يستعمل لتربية الأسماك وغيرها من الكائنات التي تعيش في المياه.الملعب لا ينفع في ري المحاصيل الزراعية التي عماد الحياة عليهاالسد يستعمل لري المحاصيل الزراعية وتلطيف الجو وتقليل العواصف الترابيهالملعب يستهلك الطاقة الكهربائيةالسد ينتج الطاقة الكهربائيةالملعب لا يبرد الجوالسد يبرد الجوفإلى أي شيء من بينهما نحن أحوج؟