إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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الفرق بين بناء ملعب و بناء سد:
الملعب تكلفته اكثر
السد تكلفته أقل
الملعب يملؤه جمهور أغلبه لن ينفع المكان الذي يملؤه بل قد يضره ويكسره .
السد يملؤه الماء الصالح (للشرب والري والسقي ...) وتخزين الماء وتوليد الطاقة الكهربائية.
الملعب يستعمل فقط في مناسبات محدودة.
السد يستعمل على الدوام.
الملعب تكلفة صيانته ضخمة بسبب تكسيره من طرف المشجعين وبسبب العوامل التي تتسبب في تآكله ...
السد لا يحتاج تكلفة صيانة كبيرة لأنه غير معرض للتأثير البشري المباشر.
الملعب لا يستعمل لبعث الحياة في الكائنات الحية
السد يستعمل لتربية الأسماك وغيرها من الكائنات التي تعيش في المياه.
الملعب لا ينفع في ري المحاصيل الزراعية التي عماد الحياة عليها
السد يستعمل لري المحاصيل الزراعية وتلطيف الجو وتقليل العواصف الترابيه
الملعب يستهلك الطاقة الكهربائية
السد ينتج الطاقة الكهربائية
الملعب لا يبرد الجو
السد يبرد الجو
فإلى أي شيء من بينهما نحن أحوج؟
الملعب تكلفته اكثر
السد تكلفته أقل
الملعب يملؤه جمهور أغلبه لن ينفع المكان الذي يملؤه بل قد يضره ويكسره .
السد يملؤه الماء الصالح (للشرب والري والسقي ...) وتخزين الماء وتوليد الطاقة الكهربائية.
الملعب يستعمل فقط في مناسبات محدودة.
السد يستعمل على الدوام.
الملعب تكلفة صيانته ضخمة بسبب تكسيره من طرف المشجعين وبسبب العوامل التي تتسبب في تآكله ...
السد لا يحتاج تكلفة صيانة كبيرة لأنه غير معرض للتأثير البشري المباشر.
الملعب لا يستعمل لبعث الحياة في الكائنات الحية
السد يستعمل لتربية الأسماك وغيرها من الكائنات التي تعيش في المياه.
الملعب لا ينفع في ري المحاصيل الزراعية التي عماد الحياة عليها
السد يستعمل لري المحاصيل الزراعية وتلطيف الجو وتقليل العواصف الترابيه
الملعب يستهلك الطاقة الكهربائية
السد ينتج الطاقة الكهربائية
الملعب لا يبرد الجو
السد يبرد الجو
فإلى أي شيء من بينهما نحن أحوج؟