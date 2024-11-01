الفرق بين بناء ملعب و بناء سد

إلياس

إلياس

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🔴 الفرق بين بناء ملعب و بناء سد:
❌ الملعب تكلفته اكثر
✅ السد تكلفته أقل

❌ الملعب يملؤه جمهور أغلبه لن ينفع المكان الذي يملؤه بل قد يضره ويكسره .
✅ السد يملؤه الماء الصالح (للشرب والري والسقي ...) وتخزين الماء وتوليد الطاقة الكهربائية.

❌ الملعب يستعمل فقط في مناسبات محدودة.
✅ السد يستعمل على الدوام.

❌ الملعب تكلفة صيانته ضخمة بسبب تكسيره من طرف المشجعين وبسبب العوامل التي تتسبب في تآكله ...
✅ السد لا يحتاج تكلفة صيانة كبيرة لأنه غير معرض للتأثير البشري المباشر.

❌ الملعب لا يستعمل لبعث الحياة في الكائنات الحية
✅ السد يستعمل لتربية الأسماك وغيرها من الكائنات التي تعيش في المياه.

❌ الملعب لا ينفع في ري المحاصيل الزراعية التي عماد الحياة عليها
✅ السد يستعمل لري المحاصيل الزراعية وتلطيف الجو وتقليل العواصف الترابيه

❌ الملعب يستهلك الطاقة الكهربائية
✅ السد ينتج الطاقة الكهربائية

❌ الملعب لا يبرد الجو
✅ السد يبرد الجو

فإلى أي شيء من بينهما نحن أحوج؟
 
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