انتهى الاستعراض

انتهى الاستعراض وكل عاد الى بيته.. كان نسخة طبق الاصل من النسخة الماضية .. لكن النسخة الماضية كانت احسن فقد حضر فيها الفصائل الفلسطسينية وعلى رأسهم الشهيد هنية .. الجماهير الجزائرية كما شاهدنا لم تكن حاضرة بقوة ..المكان ووقت الاستعراض لم يكن صحيحا وكان كارثيا للجزائر التي يحمل ابنائها في قلوبهم بيان اول نوفمير وخصوصا انه صادف وقت صلاة الجمعة التي غاب عنها من حضر الاستعراض وبذلك تركنا فرصة لأعدائنا ان يشمتوا فينا في هذا اليوم المجيد.. لكن دون شك ان اجمل شيئ في هذا اليوم المجيد هو صورة البرعمة الصغيرة نادية التي لبست اجمل حلة استعراض وهي تحمل بين يديها مشروعها عن هذه الذكرى وهي تنظر للمستقبل او للجزائر الجديدة بتفائل وتقول لكل العالم نحن بنات الجزائر نحن بنات طارق بن زياد نحن بنات محمد رسول الله والغد سيكون لنا1f16fad8-53bc-4ddf-abbc-81db0a51da57.jpg
 
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ماشاء الله ربي يبارك في الملايكة ربي يحفظها بنتنا نادية
ان شاء الله تتحسن الاوضاع وينعم ابناء الجزائر بخيرات بلادهم وخيرات ما ينجزوه ويحققوه الهدف يحتاج الى وعي تام وعام ونية صادقة وجهد مضاعف.
حفظ الله وطننا وأمتنا.
 
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