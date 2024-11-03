نصيحة لإنتاج زيت زيتون وفير

إلياس

إلياس

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نصيحة لإنتاج عالي ووفير لأشجار الزيتون
سقي الزيتون بشكل مناسب هو عامل رئيسي لضمان قلة المقاومة وإثمار منتظم. إليك التفاصيل حول مواعيد الري وطريقة السقي لتحقيق إنتاج جيد:
1️⃣ الفترة الأولى ( مارس):
التكشف الزهري يحدث في هذه الفترة.
قلة الماء تؤدي إلى ضعف تكوين الأزهار وموت المبيض، مما يسبب إنتاجية ضعيفة.
2️⃣ الفترة الثانية (أبريل - مايو):
تعطيش الأشجار أو الإسراف في ماء الري خلال هذه الأشهر قد يؤدي إلى تساقط الأزهار والثمار. يعني عملية الري تكون منتظمة .
3️⃣ الفترة الثالثة (يونيو - نوفمبر):
في هذه الفترة يحدث نمو الثمار وتكوين النموات الجديدة للموسم القادم.أي بعد الجني مباشرة مع العلم فترة الجنى تختلف من منطقة إلى اخرى
كما أن فصل الصيف يشهد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل النتح، مما يستلزم تعويض ذلك عن طريق الري لضمان الحصول على ثمار ذات جودة عالية ومرتفعة في محتواها من الزيت.
كيفاه نسقي زيتوناتي:
الري الخفيف:
يمكن أن يؤدي إلى فقدان الماء عن طريق التبخر قبل وصوله للجذور. 🌫️
الري الغزير:
يُعتبر عيبًا أيضًا حيث يُفقد الماء في أعماق التربة ويؤدي إلى تسرب العناصر الغذائية، مما يؤذي حبيبات الطين الناعمة بعيدًا عن منطقة الجذور.
الحل:
يجب إعطاء ريّات خفيفة متقاربة خلال الفترات الحرجة ووقت احتياج الزيتون لذلك.
قاعدة مهمة:
يجب توفير المياه بقدر كافٍ في التربة، ما بين السعة الحقيقية ونقطة الذبول.
الإسراف في الري يؤدي إلى:
اتجاه الشجرة للنمو الخضري على حساب الإثمار.
تعفن الجذور، مما يؤدي إلى جفافها.
شجرة الزيتون حساسة جدًا لزيادة الماء، حيث تسبب نقص الأكسجين للجذور.
زيادة الرطوبة الأرضية تؤثر بقوة على المسببات المرضية في التربة.
 
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