هل هو مرحب بي أو أعود من حيث أتيت

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,760
نقاط التفاعل
29,219
النقاط
1,656
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء النور جميعا عدت والعود أحمدو ما نعرف والا اسعدو. مهم عدت وخلاص
جماعة اللمة القدماء والجدد ما نظنش يعرفوني من مدة غايبة
توحشتكم بزاف بزاف كل باسمه كلكم في بالي يوميا وين زتفكر مواقفنا طريفة نوبيم نتفكر رمضان ولماتو شجارات مواقف حتى ذكريات اللي مش ظليحة ونتفكروهم ونقولو يا درا عقلنا كان صغير والا واش
طمنوني عليكم ما جديدكم شكون تزوج شكون تزوجت شكون لي تخرج ولي خدم عندي فضول نعرف اخباركم وانا نجاوبكم عل. اي شي ..انا بخير حمد لله اكيد صراو امور فالحياة ايجابية وسلبية احنا بشر مي حمد لله
طمنوني عليكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

م
  • مغلق
هل انتظر من هويت ام اتزوج استاذي
2
المشاركات
30
المشاهدات
3K
imano bogi
I
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top