هل هو مرحب بي أو أعود من حيث أتيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مساء النور جميعا عدت والعود أحمدو ما نعرف والا اسعدو. مهم عدت وخلاص

جماعة اللمة القدماء والجدد ما نظنش يعرفوني من مدة غايبة

توحشتكم بزاف بزاف كل باسمه كلكم في بالي يوميا وين زتفكر مواقفنا طريفة نوبيم نتفكر رمضان ولماتو شجارات مواقف حتى ذكريات اللي مش ظليحة ونتفكروهم ونقولو يا درا عقلنا كان صغير والا واش

طمنوني عليكم ما جديدكم شكون تزوج شكون تزوجت شكون لي تخرج ولي خدم عندي فضول نعرف اخباركم وانا نجاوبكم عل. اي شي ..انا بخير حمد لله اكيد صراو امور فالحياة ايجابية وسلبية احنا بشر مي حمد لله

طمنوني عليكم