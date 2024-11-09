ارواحو نخبركم عن شكون نخبي🤔🤔

السلام عليكم أخي كيف الحال؟ أخبارك واخبار صحتك ؟

شكرا شهادة أعتز بها من اخ وفي للمنتدى ووفي لمواضيعي شكرا

فعلا حتى انا قلت اننا لم نعد نرى تلك الثقة حتى نضع اسرارنا والزمن صار زمن الفضح وكما قلت سرنا ندخل بيوتهم ونرى طبخاتهم وضيوفهم وشجاراتهم غرف نومهم وصرنا نراها على للعلن لكن خلينا نحطو نوع ناس هذي على جنب

نحكو على أنفسنا ما قتليش عند شكون تخبي أسرارك يمكن عند الصغير بحر ههههه وفالمنتدى من تراه مناسب لتخبئ اسرارك عنده مش لازم اسرار كبيرة هيا ما تتهربش من سؤال