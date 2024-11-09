ارواحو نخبركم عن شكون نخبي🤔🤔

ليليا مرام
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة اللما ه وبركاته
أهل اللمة الكرام كيف أحوالكم ؟ ..
اليوم يا كرام جبتلكم هذي
الحصالة....أو الشحيحة
تبقى مسميات تختلف من ولاية لاخرى كانو أهالينا يعلمونا نخبو دراهم نفتحوها مثلا قبل اي مناسبة نلقاو مبلغ مالي عادات جميلة كبرتا بيها انا صراحة نخبي اليوم نكسرها غدوة
اليوم أيها اللماويين الزمن طور وجبتلكم هذي
أهل اللمة الكرام كيف أحوالكم ؟ ..
اليوم يا كرام جبتلكم هذي
الحصالة....أو الشحيحة
تبقى مسميات تختلف من ولاية لاخرى كانو أهالينا يعلمونا نخبو دراهم نفتحوها مثلا قبل اي مناسبة نلقاو مبلغ مالي عادات جميلة كبرتا بيها انا صراحة نخبي اليوم نكسرها غدوة
اليوم أيها اللماويين الزمن طور وجبتلكم هذي
شوفو تطور حتى فالحصالات لكن حصالة اللمة مش للأموال انما حبيت نطرح علبكم موضوع
حصالة أسراركم عن من تخبوها؟
الزمن هذا سر حتى لو تحكيه للأم هي أول من يعايرك بيه سقسو مجرب وما تسقسوش طبيب ....أمي الغالية لو نقولها سر بقدرة قادر تولي وائل الدحدوح ودير المباشر وتفضحني فالعالمية
لا رجع زمان الصحبات ولا زمن الجوار ولا الثقة رجعت. الزوجة رجعت ما تشدش سر الزوجية وفضائح فالمواقع ..لكن خلونا من نقاط السلبية ونشوف للجانب الإيجابي
أكيد داين شخص فحياتكم ترمي فيه أسرارك أنت تعتبرو حصالة أسرارك
عن نفسي ما عنديش لاني كتاب مفتوح اكيد هناك خصوصيات في حياتي نحكيها لنفسي ونغلق عليها ونجبد صندوقي الاسود خزنة أسراري وقت نقعد عند البحر
فحياتكم الواقعية من هو حصالة اسراركم
وفي المنتدى عندنا حصالة بصراحة لو تخبي سرك عند عضو فالمنتدى من تراه جدير بالثقة
وتحسو احسن انسان تحكيلو مرتاح وكانت عندك تجربة وعرفت انو شد اسرارك
الموضوع لكم انا فالمنتدى
نختار جليلوس الأمين محمد alijentel يونس قاسم الاخ دحمان تستغربو انهم رجال وتحياتي للنساء لكن والله جربتهم وكانو من الناس لي ولا مرة حتى لو كلام عادي مش سر ولقيتو خرج ربي يفضلهم والاخ فتحي من ادارة السلطانة وبزاف لما نتفكرهم نحط اسمائهم
الموضوع لكم نورتموني