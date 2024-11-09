ارواحو نخبركم عن شكون نخبي🤔🤔

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة اللما ه وبركاته

أهل اللمة الكرام كيف أحوالكم ؟ ..
اليوم يا كرام جبتلكم هذي

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الحصالة....أو الشحيحة

تبقى مسميات تختلف من ولاية لاخرى كانو أهالينا يعلمونا نخبو دراهم نفتحوها مثلا قبل اي مناسبة نلقاو مبلغ مالي عادات جميلة كبرتا بيها انا صراحة نخبي اليوم نكسرها غدوة🤣

اليوم أيها اللماويين الزمن طور وجبتلكم هذي

images(1).jpg

شوفو تطور حتى فالحصالات لكن حصالة اللمة مش للأموال انما حبيت نطرح علبكم موضوع
حصالة أسراركم عن من تخبوها؟
الزمن هذا سر حتى لو تحكيه للأم هي أول من يعايرك بيه 🙄🙄 سقسو مجرب وما تسقسوش طبيب ....أمي الغالية لو نقولها سر بقدرة قادر تولي وائل الدحدوح ودير المباشر وتفضحني فالعالمية😱😱
لا رجع زمان الصحبات ولا زمن الجوار ولا الثقة رجعت. الزوجة رجعت ما تشدش سر الزوجية وفضائح فالمواقع ..لكن خلونا من نقاط السلبية ونشوف للجانب الإيجابي🥰🥰
أكيد داين شخص فحياتكم ترمي فيه أسرارك أنت تعتبرو حصالة أسرارك
عن نفسي ما عنديش لاني كتاب مفتوح اكيد هناك خصوصيات في حياتي نحكيها لنفسي ونغلق عليها ونجبد صندوقي الاسود خزنة أسراري وقت نقعد عند البحر😔😔

فحياتكم الواقعية من هو حصالة اسراركم
وفي المنتدى عندنا حصالة بصراحة لو تخبي سرك عند عضو فالمنتدى من تراه جدير بالثقة
وتحسو احسن انسان تحكيلو مرتاح وكانت عندك تجربة وعرفت انو شد اسرارك

الموضوع لكم انا فالمنتدى
نختار جليلوس الأمين محمد alijentel يونس قاسم الاخ دحمان تستغربو انهم رجال وتحياتي للنساء لكن والله جربتهم وكانو من الناس لي ولا مرة حتى لو كلام عادي مش سر ولقيتو خرج ربي يفضلهم والاخ فتحي من ادارة السلطانة وبزاف لما نتفكرهم نحط اسمائهم

الموضوع لكم نورتموني🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 
والله مواضيعك جميله لاشك نابعه من روح اجمل وأجمل ربي يعطيك الصحه ..
لم تعد هناك اسرار صار الكل اللي بقلبه على لسانه الناس تغيرت والدنيا تغيرت ونسأل الله حسن الختام ..
حتى اسرار البيوت صارت مفضوحه والكل يعرف البيت الآخر من خلال سناباتهم وين راحوا ومن جاهم وأكلاتهم وطبخاتهم لم يعد هناك خافي .. الله المستعان ..
 
قال aljentel:
والله مواضيعك جميله لاشك نابعه من روح اجمل وأجمل ربي يعطيك الصحه ..
لم تعد هناك اسرار صار الكل اللي بقلبه على لسانه الناس تغيرت والدنيا تغيرت ونسأل الله حسن الختام ..
حتى اسرار البيوت صارت مفضوحه والكل يعرف البيت الآخر من خلال سناباتهم وين راحوا ومن جاهم وأكلاتهم وطبخاتهم لم يعد هناك خافي .. الله المستعان ..
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السلام عليكم أخي كيف الحال؟ أخبارك واخبار صحتك ؟
شكرا شهادة أعتز بها من اخ وفي للمنتدى ووفي لمواضيعي شكرا
فعلا حتى انا قلت اننا لم نعد نرى تلك الثقة حتى نضع اسرارنا والزمن صار زمن الفضح وكما قلت سرنا ندخل بيوتهم ونرى طبخاتهم وضيوفهم وشجاراتهم غرف نومهم وصرنا نراها على للعلن لكن خلينا نحطو نوع ناس هذي على جنب
نحكو على أنفسنا ما قتليش عند شكون تخبي أسرارك يمكن عند الصغير بحر ههههه وفالمنتدى من تراه مناسب لتخبئ اسرارك عنده مش لازم اسرار كبيرة هيا ما تتهربش من سؤال
 
قال ليليا مرام:
السلام عليكم أخي كيف الحال؟ أخبارك واخبار صحتك ؟
شكرا شهادة أعتز بها من اخ وفي للمنتدى ووفي لمواضيعي شكرا
فعلا حتى انا قلت اننا لم نعد نرى تلك الثقة حتى نضع اسرارنا والزمن صار زمن الفضح وكما قلت سرنا ندخل بيوتهم ونرى طبخاتهم وضيوفهم وشجاراتهم غرف نومهم وصرنا نراها على للعلن لكن خلينا نحطو نوع ناس هذي على جنب
نحكو على أنفسنا ما قتليش عند شكون تخبي أسرارك يمكن عند الصغير بحر ههههه وفالمنتدى من تراه مناسب لتخبئ اسرارك عنده مش لازم اسرار كبيرة هيا ما تتهربش من سؤال
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الحقيقه كثيرون هنا من أخبي أسراري عندهم لأنني أراهم ثقات وأتوسم فيهم الخير .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر استطيع اخبئ أسراري عندك وعند ابو عاتقه وخديجه وطموحه ودهمان والأمين وانا مطمئن …
 
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