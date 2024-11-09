Heyyy I'm back ~~''

السلام عليكم و رحمة الله



عساكم بخير أفاضل لمتنا الجزائرية



عدت بعد غياب

لا أدري إن كان هنالك من يتذكرني

it's been ages ^^



دخلت كزائـر | شدني الحنين

لأرى عضويتي فإذا بآخر زيارة لي كانت شهر أوت 2019

يا إلهي كم مضى الوقت سريعا

كأنها بالأمس فقط



على كل

أهلا بي بينكم من جديد



تحية طيبة ​