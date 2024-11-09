Heyyy I'm back ~~''

اكرام براءة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 12 أفريل 2016
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
- 2,794
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- المــــريخ
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير أفاضل لمتنا الجزائرية
عدت بعد غياب
لا أدري إن كان هنالك من يتذكرني
it's been ages ^^
دخلت كزائـر | شدني الحنين
لأرى عضويتي فإذا بآخر زيارة لي كانت شهر أوت 2019
يا إلهي كم مضى الوقت سريعا
كأنها بالأمس فقط
على كل
أهلا بي بينكم من جديد
تحية طيبة
عساكم بخير أفاضل لمتنا الجزائرية
عدت بعد غياب
لا أدري إن كان هنالك من يتذكرني
it's been ages ^^
دخلت كزائـر | شدني الحنين
لأرى عضويتي فإذا بآخر زيارة لي كانت شهر أوت 2019
يا إلهي كم مضى الوقت سريعا
كأنها بالأمس فقط
على كل
أهلا بي بينكم من جديد
تحية طيبة