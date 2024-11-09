Heyyy I'm back ~~''

اكرام براءة

اكرام براءة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
1,799
نقاط التفاعل
2,794
النقاط
71
محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله

عساكم بخير أفاضل لمتنا الجزائرية

عدت بعد غياب
لا أدري إن كان هنالك من يتذكرني
it's been ages ^^

دخلت كزائـر | شدني الحنين
لأرى عضويتي فإذا بآخر زيارة لي كانت شهر أوت 2019
يا إلهي كم مضى الوقت سريعا
كأنها بالأمس فقط

على كل
أهلا بي بينكم من جديد

تحية طيبة
 
اهلا وسهلا ومرحبا ...
انا نظن بلي عرفتك او مايشبه عرفتك 😁
نظن كنتي معايا في نفس الوقت لي كنت انا فيه ..في اللمه ...والله اعلم ...
نوووووورتي
 
قال إلياس:
مرحبا بعودتك من جديد إن شاء الله تستفيد و تفيد
إضغط للتوسيع...

أهلا ، شكــرا لك

قال ♡كارينا♡:
اهلا وسهلا ومرحبا ...
انا نظن بلي عرفتك او مايشبه عرفتك 😁
نظن كنتي معايا في نفس الوقت لي كنت انا فيه ..في اللمه ...والله اعلم ...
نوووووورتي
إضغط للتوسيع...

أهلا أختي
نعم بالضبط ، سنوات 2017 - 2018 و أجواء رمضان في اللمة حينها

مسرورة للقائك مجددا
عساكِ بخير
 
اهلا وسهلا عودة ميمونة
 
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