السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير ج

لي

ميعا أيها اللماويون واللموايات نورتموني جميعا

اليوم جماعة الخير حبيت نعرف رأيكم في ظاهرة قديمة جديدة راهي اكتسحت المجتمع



من منطلق

لي فاتك بليلة فاتك بحيلة

ربما خمنتم أنني اتحدث عمن يكبرنا سنا وعن ظاهرة الزواج من الأكبر سنا جماعة انو الأمر حلال ولا عبب في هذا انا مش لاجئة من هولندا ونعرف هذا شي

أنا اتحدث عن ظاهرة خطيرة هي زواج شباب ربما اقل من 25 سنة بالأكبر تتجاوز ال 40 ومنحلة خلقا والادهى انهم يروجون لهذا نوع من زواج

يعني تلقاهم فرحانين وينشرو هذا زواج وتلقا طفل هذاك عن نفسي نسميه طفل يخلي دارهم وينايفهم لانو ما تبعوهش فالرأي

غسيل مخ الشباب انو موضة الزواج من الاكبر سنا روجت لها بطريقة خاطئة يعني تجي تفهمو يقولك الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه

ماذا ناذا؟ شوالا شوالا

يعني تجي تشبه السيدة خديجة لامراة توجاوز سن امك وبدون حجاب تقدملك مغريات ووتكون اعزكم الله تعرفها الولاية وضواخيها آسفة انا لا اتكلم عن اعراض ناس لكن هذي ظاهرة راهي تنتشر ولازم نحكو فيها

يدكز اي واحد منا خوه او من معارفو جا لاهلو وقالهم نتزوج هذي وهي اكبر منه وسمعتها فالحضيض

براي الشخصي هذي ظهارة كالمرض الخبيث لا اتكلم هنا عن زواج بالأكبر سنا كفكرة لا بل فئة معينة انا خصصت الحديث عنها

واش رايكم وسمعتو حكايات هاك

انا مش سمعت برك شفتهم بعيني لي راح من دارهم وبدل حياتو وووصل تعلم يدير صوالح خاجين طريق فجرة هذيك مرا برأيكم واش هو السبب