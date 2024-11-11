الروائي السعودي في المعرض الدولي للكتاب

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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السلام عليكم.
حول ما يثار من ضجة وضوضاء طالت حتى شاشة التلفاز البائسة والهادئة بسبب الجموع التي أحاطت الروائي السعودي مسلم كذا.. وتهافتت عليه في معرض الكتاب الدولي الجزائري...

لا شيء أريد إثارته فوق ما أثير غير أني أكره بشدة وظمة وكسرة في مثل هذه الأمور والمناسبات الخاصة أن يحمل شخص مأدبة شخص آخر أو يختطفها من مكانها و بين أصحابها ثم يدعوا من هب ودب اليها في مكان آخر يتصرف كأنه هو صاحبها فتجد في المدعوين فجأة الى وليمة غريبة هذا يشتهي وذاك يشتكي وآخر يقيء ولا أحد من بين الجمع إنتبه الى أن المأدبة في الأصل لا تخصه.
عن التعميم و الشعبوية والاكل دون دعوة في موائد غريبة أتحدث.
 
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