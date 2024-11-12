الكرة الذهبية اللعينة

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جورج وياه .خطاب للتاريخ ولكل من له ضمير.كلمات قالها في حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2024.جـورج وياه أنـا اول واخـر لاعب اسـ ـود يفـوز بالكرة الذهبـية أنا لا أفـتخر أبدًا بجـائزة الكرة الذهبـية ، لأنني منـذ أن فزت بهـا، عانيت من التمييز و اللامساواة فـي أوروبا ، أتـذكر عنوان الصفـحة الأولى من صحيـفة عالمية بالـبنذ العريض فـي اليوم التـالي: "وااو ، الأسـ.ود يفوز بالذهـب. "حتى في الملاعـب، سخروا مـني ومن إفريقـيا ،وكـرروا في كل فـرصة هل نهضـت باكرا لشـراء الخبز أيـها الأسـ.ود؟فـاز دروغبا بكـل شيء مع تشيـلسي ، وفاز إيـتو بكل شـيء مع برشلونة وإنتـر ، لكن هل أعـطوهم الكرة الذهـبية؟ لا...لمـاذا؟... لأنهـم لن يفعـلوا ،فالإنـسانية عندهم لإتعـطي الذهب للأفـارقة السود، الذهب ليـس كرة تُـمنح للأفضل ، الذهـب الحقيقي هـو أن تكون إنـسان طيب القـلب ولا تـؤذي مشاعر الآخـرين ،الحقيقة هي أن لديـهم تمييز وعدم مساواة ومصالـح ولكن لـيس لديهم إنـسانية.