معاناة طالبة جامعية في اقامة جامعية

هذي طالبة جامعة انسانة خلوقة ، وجهت مشكلة في اقامة جامعية ، حيث لاحظت

مشروبات كحولية ، وتناول بعض طالبات الاقراص المهلوسة ، وخوفا منها على نفسها قررت ترك اقامة جامعية ،

خوف من بعض بنات حيث لاحظت انتشار كلام البذئ و الرقص ، وهو ما يتعارض مع عاداتها و تقاليد اهل المحافظين

وان تقتصر دراستها في نفس ولاية