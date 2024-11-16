معاناة طالبة جامعية في اقامة جامعية

س

سعيد2

:: عضو منتسِب ::
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هذي طالبة جامعة انسانة خلوقة ، وجهت مشكلة في اقامة جامعية ، حيث لاحظت
مشروبات كحولية ، وتناول بعض طالبات الاقراص المهلوسة ، وخوفا منها على نفسها قررت ترك اقامة جامعية ،
خوف من بعض بنات حيث لاحظت انتشار كلام البذئ و الرقص ، وهو ما يتعارض مع عاداتها و تقاليد اهل المحافظين
وان تقتصر دراستها في نفس ولاية
 
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