معاناة طالبة جامعية في اقامة جامعية

هذي طالبة جامعة انسانة خلوقة ، وجهت مشكلة في اقامة جامعية ، حيث لاحظت
مشروبات كحولية ، وتناول بعض طالبات الاقراص المهلوسة ، وخوفا منها على نفسها قررت ترك اقامة جامعية ،
خوف من بعض بنات حيث لاحظت انتشار كلام البذئ و الرقص ، وهو ما يتعارض مع عاداتها و تقاليد اهل المحافظين
وان تقتصر دراستها في نفس ولاية
مشروبات كحولية ، وتناول بعض طالبات الاقراص المهلوسة ، وخوفا منها على نفسها قررت ترك اقامة جامعية ،
خوف من بعض بنات حيث لاحظت انتشار كلام البذئ و الرقص ، وهو ما يتعارض مع عاداتها و تقاليد اهل المحافظين
وان تقتصر دراستها في نفس ولاية