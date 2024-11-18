حضارتنا العربية الجزائرْية

سعد606

سعد606

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لا شك بأن كل مواطن عربي يعتز بحضارته وأصوله وتاريخه، بالخصوص إذا كان عارفا بأمجاده، ودارسا لتاريخه وتاريخ الأوطان الأخرى. غير أن التاريخ لا يصنع الحاضر إذا استمر المرء في رثاء الماضي والحنين إليه دون التفكير في صنع أمجاد اليوم والغد.
فماذا تعرفون عن حضارتكم العربية؟
وماذا تعرفون عن أمجاد بلدانكم والحضارات التي عبرتها؟ العلماء والعظماء العرب الذين عرفوا ميلادهم وأمجادهم فيها؟ وهل تتخيلون وطنا بدون حضارة أو تاريخ؟ وهل لحضارتنا العربية دور في بناء مجتمعاتنا المعاصرة؟
ارجو التفاعل والنقااش الجاد
 
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