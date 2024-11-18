شرطي أمريكي يقتل رب أسرة بالخطأ بـ 6 رصاصات بدلاً من المسلح الذي خرج سالماً

سـارة

سـارة

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رب أسرة من مدينة لاس فيجاس الأمريكية
اتصل على 911 وأبلغهم بوجود مسلح اقتحم منزله
وطالبهم بالنجدة وإنقاذ حياته وزوجته وبناته.
أتت الشرطة وأفرغوا 6 رصاصات بالخطأ في جسم الأب الذي مات على الفور.
أما المجرم فهو بخير وقبضوا عليه وتم فتح تحقيق في الحادثة.

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أغبى شرطة الشرطة الامريكية ويصورهم لنا في أفلامهم انهم بكفاءة عالية
 
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