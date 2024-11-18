شرطي أمريكي يقتل رب أسرة بالخطأ بـ 6 رصاصات بدلاً من المسلح الذي خرج سالماً

سـارة
:: عضو مُشارك ::
رب أسرة من مدينة لاس فيجاس الأمريكية
اتصل على 911 وأبلغهم بوجود مسلح اقتحم منزله
وطالبهم بالنجدة وإنقاذ حياته وزوجته وبناته.
أتت الشرطة وأفرغوا 6 رصاصات بالخطأ في جسم الأب الذي مات على الفور.
أما المجرم فهو بخير وقبضوا عليه وتم فتح تحقيق في الحادثة.
أغبى شرطة الشرطة الامريكية ويصورهم لنا في أفلامهم انهم بكفاءة عالية
اتصل على 911 وأبلغهم بوجود مسلح اقتحم منزله
وطالبهم بالنجدة وإنقاذ حياته وزوجته وبناته.
أتت الشرطة وأفرغوا 6 رصاصات بالخطأ في جسم الأب الذي مات على الفور.
أما المجرم فهو بخير وقبضوا عليه وتم فتح تحقيق في الحادثة.
أغبى شرطة الشرطة الامريكية ويصورهم لنا في أفلامهم انهم بكفاءة عالية