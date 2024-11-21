صباحيات 24

في قلب كل يوم تحياه معركة أو معارك تخوضها، انت تحارب لتنصر معتقدك، تقاتل لتحيا شريفا عفيفا، نصرة المبدأ أعظم جهاد، وصون النفس عما يدنسها أشد الحروب التي تخاض .

في كل صباح تذكر مراميك البعيدة وقضيتك العادلة، واستلهم من عبر التاريخ، أن مآل الظلم الى الزوال، وانتصار الحق وعد الحق المحقق في كل الاحوال.

عاشوراء ذكرى انهيار الظلم والطغيان، تعلمنا أن مشيئة الله نافذة وعدالة الحق ناجزة، لكن عليك أن تختار في ساعة المعركة جهة الحق على ضعف أنصاره ولا تنحاز للظالم مهما بدا قوي العدة والعتاد.

في كل صباح حدد أهدافك، وجدد عزمك، واحدو حداءك وترنم به، ففيه ما يعين على تحمل مشاق المعركة.

"والله لولا اللهُ ما اهتدينا، ولا تصدَّقْنا ولا صلَّينا، فأنزِلَنْ سكينةً علينا، وثبِّت الأقدام إن لَاقَينا، إن الأُلَى قد بَغَوا علينا، إذا أرادوا فتنةً أبينا ".