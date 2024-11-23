الافلام الثورية الجزائرية هي الافلام الوحيدة التي لاتمل ولا تكل عن مشاهدتها فإنك بالتأكييد بعد مشاهدتها تشحن من جديد قوانا ونجدد طاقاتنا الروحيةالعـالم بأسره يعمل مسلسلات و افلام او حتى أشرطة تعرف الأجيال بعظماء آبنائهم الا نحن في الجزائر كل شي بقى في الأرشيف برغم ان للجزائر تاريخ حافل قبل 1830- الثورة- سنوات الإرهاب- الألفية الثانية- الأبطار الرياضيين- الأبطال العسكريين- الأبطال السياسيين- علماء الدين و المفكرينقصص و حكايات و أبطال ، سيناريوات كثيرة رائعة لأفلام و مسلسلات و أشرطة وثائقةخيال مستمد من واقع معاش ممكن أن يستغل ليفجر ثورة في مجال السينما الجزائرية التي من الممكن أن تحث أجيال و أجيال من الطاقات الشبابية على الإنتاج و التطور و الرقي و خاصة حب الأرض و الوطنلكن لا أدري لماذا نتجه نحو الضحك و نتمسك بالتبهليل والجياحة و العمارات الخضراء و تقليد صوت النساء و كاميرات خفية سخيفةيعتقد أصحاب هذه الرداءة الغير مضحكة أنهم نهضوا بإنجازات عظيمة في السنما الجزائرية و تركو بصماتهم فيها بينما في حقيقة الأمر صنعوا جيلا تافه زاني متعاطي للمخدراتالله يرحمك يا سيد علي كويرات أنت و النخبة الفنية الحقيقية التي إستغلت بطولات الثورة و صنعت أفلام ترقى لمستوى و عضمت هذا الوطن و إستمتع بمشاهدتها جيل آبائنا و زادتهم حزما و حبا للوطن