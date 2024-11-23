حفياد آدم
:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
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الافلام الثورية الجزائرية هي الافلام الوحيدة التي لاتمل ولا تكل عن مشاهدتها فإنك بالتأكييد بعد مشاهدتها تشحن من جديد قوانا ونجدد طاقاتنا الروحية
العـالم بأسره يعمل مسلسلات و افلام او حتى أشرطة تعرف الأجيال بعظماء آبنائهم الا نحن في الجزائر كل شي بقى في الأرشيف برغم ان للجزائر تاريخ حافل قبل 1830
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قصص و حكايات و أبطال ، سيناريوات كثيرة رائعة لأفلام و مسلسلات و أشرطة وثائقة
خيال مستمد من واقع معاش ممكن أن يستغل ليفجر ثورة في مجال السينما الجزائرية التي من الممكن أن تحث أجيال و أجيال من الطاقات الشبابية على الإنتاج و التطور و الرقي و خاصة حب الأرض و الوطن
لكن لا أدري لماذا نتجه نحو الضحك و نتمسك بالتبهليل والجياحة و العمارات الخضراء و تقليد صوت النساء و كاميرات خفية سخيفة
يعتقد أصحاب هذه الرداءة الغير مضحكة أنهم نهضوا بإنجازات عظيمة في السنما الجزائرية و تركو بصماتهم فيها بينما في حقيقة الأمر صنعوا جيلا تافه زاني متعاطي للمخدرات
الله يرحمك يا سيد علي كويرات أنت و النخبة الفنية الحقيقية التي إستغلت بطولات الثورة و صنعت أفلام ترقى لمستوى و عضمت هذا الوطن و إستمتع بمشاهدتها جيل آبائنا و زادتهم حزما و حبا للوطن