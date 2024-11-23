بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
أما بعد :
تحية عطرة بالورد والياسمين لكل المتواجدين معنا من أعضاء وزوار منتدانا الغالي :
منتدى اللمة الجزائرية
مقدمة
ما لا تعرفه عن دولة الجزائر هو موضوع خاص بالجزائريين يتم نشر فيه مقالات عن انجازات ابناء الجزائر
هل تعلم:
ان شاحنة سوناكوم الجزائرية سيطرت على رالي دكار سنة 1980 وفازت بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة وقد منعت سنة 1981 من المشاركة في الرالي بعد ضغوطات فرنسية لأنها إكتسبت شهرة كبيرة وكسبت عدة صفقات..... ..
و لحد الساعة شامخة في الطرق
و تعمل لصالح الجيش بمختلف النسخ
منها صهاريج الماء و الوقود و حاملات صواريخ و ذخيرة و حتى مذخرات برافعات معدلة ...