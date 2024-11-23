ما لا تعرفه عن دولة الجزائر

منتدى اللمة الجزائرية

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعينأما بعد :تحية عطرة بالورد والياسمين لكل المتواجدين معنا من أعضاء وزوار منتدانا الغالي :مقدمةما لا تعرفه عن دولة الجزائر هو موضوع خاص بالجزائريين يتم نشر فيه مقالات عن انجازات ابناء الجزائرهل تعلم:ان شاحنة سوناكوم الجزائرية سيطرت على رالي دكار سنة 1980 وفازت بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة وقد منعت سنة 1981 من المشاركة في الرالي بعد ضغوطات فرنسية لأنها إكتسبت شهرة كبيرة وكسبت عدة صفقات..... ..و لحد الساعة شامخة في الطرقو تعمل لصالح الجيش بمختلف النسخمنها صهاريج الماء و الوقود و حاملات صواريخ و ذخيرة و حتى مذخرات برافعات معدلة ...