أسرار غابات الأمازون: عالم غامض لا مثيل له!

هل سبق أن فكرت في غابات الأمازون كأكثر من مجرد مكان مليء بالأشجار؟
الواقع أعمق بكثير، وهذه الغابات تحمل أسرارًا تفوق الخيال
النهر الطائر: تيار هوائي مشبع ببخار الماء يطفو فوق الغابات
يحمل كمية هائلة من المياه تكفي لتغطية احتياجات جنوب أمريكا بأكملها.
مصدر هذه المياه؟ ملايين الأشجار التي تضخ بخارًا يوميًا بكميات مذهلة!
أكبر صيدلية طبيعية: الأمازون هو موطن لأكثر من 40 ألف نوع من النباتات
كثير منها يشكل أساسًا لأدوية تعالج أمراضًا مثل السرطان وتستخدم في مستحضرات التجميل
المدهش أن ربع الأدوية الغربية تحتوي على مكونات من هناك
قبائل منعزلة تعيش في الماضي: أكثر من 50 مجتمعًا أصليًا لم يتواصلوا مطلقًا مع العالم الخارجي
أسلوب حياتهم القديم يثير التساؤلات والفضول مع الكثير من الغموض حولهم
مملكة الحيوانات الغريبة والخطيرة: من الضفادع السامة إلى الأناكوندا العملاقة والعنكبوت البرازيلي المتجول
الأمازون مليء بالكائنات العجيبة، بعضها خطر
وبعضها ببساطة غريب كالفراشات التي تشرب دموع السلاحف!
ظلام دائم: بفضل الأوراق الكثيفة والمتشابكة، 99% من ضوء الشمس لا يصل إلى أرض الغابة
وحتى الأمطار تحتاج إلى 10 دقائق لتخترق هذا الغطاء النباتي الكثيف
هل أدهشتك هذه الأسرار؟