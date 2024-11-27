مواقف من جود النبي صلى الله عليه وسلم

فإن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الجود والكرم ..

أما جوده صلى الله عليه وسلم بوقته وراحته في سبيل قضاء حوائج الناس والسعي في مصالحهم، فهو صلى الله عليه وسلم أجود الناس في هذا الباب،

ويكفي في ذلك أن الأمة من اهل المدينة كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت من المدينة في حاجتها.

ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا".

وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئاً إلا اعطاه. قال: فجاءه رجل، فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع الى قومه فقال: يا قوم اسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة.

قال أنس: ان كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليها.

وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية ثلاثمائة من النعم بعد غزوة حنين. فقال: "والله لقد اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطاني، وانه لأبغض الناس الي، فما برح يعطيني حتى انه لأحب الناس الي"

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان، حين يلقاه جبريل - عليه السلام - فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة .

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين، علقت به الاعراب يسألونه، حتى اضطروه الى سَمُرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا كذاباً ولا جباناً .

وكان الجود خلق نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، فإنه لما نزل عليه الملك بحراء، وجاء الى خديجة يرتجف، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله ابداً، انك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق.

وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئاً لغد.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سأل ناس من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى اذا نفد ما عنده قال: "ما يكون عندي فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي أحد عطاء هو خير له واوسع من الصبر