التنمّر الإلكتروني يتسبب في مقتل معلم تونسي

طلاب في مدينة "الشابة" التونسية تشاجروا مع معلم التربية الإسلامية "فاضل الجلولي"

الذي يبلغ من العمر 50 عام وصوروا المشاجرة بالفيديو

فأرادوا الانتقام منه بعمل حملة تنمر قاسية ضده في وسائل التواصل بنشر المقطع والسخرية منه

واستمرت عملية التنمر مدة طويلة شارك فيها طلاب من أماكن مختلفة حتى تدهورت صحة المعلم النفسية بشكل كبير

فأضرم النار في جسده وأعلنوا موته لاحقاً.

الحادثة أغضبت الشعب التونسي الذي طالب بمحاسبة الطلاب المتسببين بهذه المأساة

حيث أن القانون في تونس يُحاسب كل من تجاوز 13 عاماً على أفعال التنمر أو الإساءة الرقمية بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.



الله يرحمه ويحسن إليه ​

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