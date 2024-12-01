التربية الصحيحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تقوم النسور ببناء أعشاشها على قمم الجبال الشاهقة ..





حيث العواصف والثلوج والأمطار ..



وتضع في داخل الأعشاش مجموعة من الحصى والقطع الزجاجية ..



وتغطي هذه الحصى والقطع الحادة والجارحة بالريش الناعم والمريح ..



حتي يأتي وقت مجيئ فراخ النسور الصغيرة ..



حيث تقدم لهم الأم كل الرعاية والاهتمام ..



ويقوم الآب بدوره بتوفير الطعام لهذه الفراخ ..



وبعد أن تبدأ الفراخ بالنمو ويكون لديها الأستعداد والقابلية للإعتماد على النفس ..



تبدأ الأم تدريجياً بزيادة مستوى قسوة الحياة في العش فتقوم بإبعاد الريش الناعم ولا تترك سوى الصخور والحصى والزجاج !!!







فيبدأ الصغار بتسلف جوانب العش الضخم ..



هرباً من هذه القسوة !!



فيصعدون قمة العش ..







والأم الرحيمة ,,, ماذا ستفعل ؟؟؟



انها تقوم بدفع واحداً منهم ليهوي بسرعة شديدة إلى الأسفل حيث الصخور المدببة !!



وفي اللحظة المناسبة تندفع إلى الأسفل وتحمله على ظهرها ..



وتكرر الأم هذه العملية إلى ان يتعلم كل الصغار الطيران ..



وهنا تنتهي وظيفة الأم !!















نحن نحتاج لنربي أبنائنا كما تربي النسور صغارها ....



ففي أحيان كثيرة يتحتم على أبنائنا تذوق مرارة الحب القاسي ...



حتى يكونوا جاهزين للأعتماد على انفسهم ..









( إذا أردت لأبنائك أن يحلقوا عالياً فادفعهم لذلك ​