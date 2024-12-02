الأطفـــال في المســاجد

سعد606

سعد606

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ذكر
السلام علــــيكم
بـــينمـــا أنت تصــــلي في المسجـــد
لكن لا تستطــــيع الخشــــــوع
لماذا ؟
آبـــاء يحضرون أبنائهــم معهم إلى المســـاجد
منهم من يتعدى الســـابعة من عمره
ومنهم من يتــــــعدى العام الواحـــد
وكذلك منهـــم من يأتون لوحدهم دون آبائهـــم
للأسف معظم ذلك الأطفال لا يأتي للصلاة بل للعب و اللهو في المسجد
و المؤسف أنه الآباء عندما يأتي بالطفل الذي عمره عامين بحجة أنه مرتبط به ارتباطا شديدا
ولا يقدر على بكائه إذا خرج و تركه .
فلا يوجـــد خشوع للمصلـــين
فمن أين يأتي الخشوع و الأطفال يتضاربون فيما بينهم وإذا ما قال الإمام السلام عليكم تجدهم في قمة الهدوء، ولا تعرف من فيهم صاحب الصوت العالي والضحكات، وإذا سألت أحدهم من فعل هذا الصوت يقولون فلان، وفلان يقول فلان، وهكذا
وإذا قلنا لهم يا ناس نحن في بيت الله حرام عليكم
ارحمونا قليلا من أطفالكم يقولون أتمنعوننا من
المسجد؟ والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يأخذ الحسن والحسين معه إلى المسجد وهم
أطفال، ويوم الجمعة قامت مشادة كلامية حادة بين
أحد المصلين وآباء الأطفال.
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