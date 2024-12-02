بين الطفو والغرق

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,507
نقاط التفاعل
3,330
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
5190186b1d11b8abb311dcd6f01dde4b.jpg

اختلفت قبيلة بني راسب وقبيلة بني طاوة في انتساب رجل لكل منها، وكان عالماً يزين القبائل بانتسابه إليها، وحين اشتد الخلاف والرجل يقف حائراً يقلب عينيه بين الفريقين اللذين تراضيا أن يحكم بينهما أول من يظهر، ولسؤ حظ الرجل خرج عليهم "هنبقة" وكان من الحمقي التاريخيين، وصاحب غفلة يضرب بها العرب المثل، حين سأله القوم لأي قبيلة ينتسب الرجل؟ هل لراسب أم لطفاوة؟

أمعن "هنبقة" فكره، وغرق في صمت الحكماء ثم أشار بيده قائلاً:

- أرموا الرجل في البحر فإن رسب فهو من بني راسب، وإن طفا فهو من بني طفاوة.

عندئذ انفجر الرجل صارخاً: فليأخذني الله أن أردت الانتساب لأي من هاتين القبيلتين!! وفر بجلده يسابق الريح.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top