بين الطفو والغرق

اختلفت قبيلة بني راسب وقبيلة بني طاوة في انتساب رجل لكل منها، وكان عالماً يزين القبائل بانتسابه إليها، وحين اشتد الخلاف والرجل يقف حائراً يقلب عينيه بين الفريقين اللذين تراضيا أن يحكم بينهما أول من يظهر، ولسؤ حظ الرجل خرج عليهم "هنبقة" وكان من الحمقي التاريخيين، وصاحب غفلة يضرب بها العرب المثل، حين سأله القوم لأي قبيلة ينتسب الرجل؟ هل لراسب أم لطفاوة؟



أمعن "هنبقة" فكره، وغرق في صمت الحكماء ثم أشار بيده قائلاً:



- أرموا الرجل في البحر فإن رسب فهو من بني راسب، وإن طفا فهو من بني طفاوة.



عندئذ انفجر الرجل صارخاً: فليأخذني الله أن أردت الانتساب لأي من هاتين القبيلتين!! وفر بجلده يسابق الريح. ​