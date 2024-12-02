الامين محمد

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,507
نقاط التفاعل
3,330
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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مساء الانوار اخي محمد وكل المتواجدين الان

والله يا خويا محمد كل ما ندخل المنتدى نلقاك متواجد الله يبارك حتى مرات أشك أنه اسمك منسوخ على واجهة المنتدى هههه يعني حتى وإن تكون غير متواجد يبقى اسمك
يا خويا اتحرك معايا سوية ندخل نلقى المنتدى مثل امس مواضيع جديده وصفر ردود
ياودي هيا نتحركو شوية نغربلو المنتدى هناااا ههههه
ماتزعفش مني كانت في قلبي وخرجتها

والله ماعلابالي تفيق بهذ الموضوع ولا لالا كتبت اسمك باه تنتبه😁
 
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