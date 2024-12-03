مدينة سيفار اعجوبة العالم الثامنة

مدينة سيفار


تقع مدينة سيفار في جانت جنوب الجزائر تحتوي على أكثر من 15 الف لوحة تعود نقولها إلى 20 الف عام وهيي أقدم حضارة في العالم حتى قبل وجود البشر.
مدينة سيفار مدينة غامضة لم يدخلها احد سوى الساحر اليستر كراولي ومعه فريق من الباحثين قال ان عرش الشيطان موجود هناك لكن كلهم ماتو الا هو بقي على قيد الحياة لكن بعد سنوات مات هو أيضا وترك وثيقة رسمت عليها خطوط ورسومات غير مفهومة ولا احد من السحرة استطاع تفسيرها .
الوثيقة لازالت موجودة في متحف في بريطانيا.
يقولون انها كانت مسكونة من قبل الجن والبن القوم الذين كانو يسكنون الارض قبل البشر وقد تكلم عنهم ابن كثير في البداية والنهاية.
سيفار المدينة التي لم يصل إليها احد لحد الان ولا احد غامر في الولوج إليها لأنه قطها لا يرجع ابدااا.
للإشارة أنه مدينة سيفار هي ثالث الوحيد في العالم الموجود على اليابسة والثالوثين الاخرين في المحيطات.

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