ما لي و عُمَر !!

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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أحباب اللمة
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12 أفريل 2016
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محل الإقامة
المــــريخ
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أنثى
السلام عليكم

لا تستغربوا من الفتاة التي ترفض عريسا جاهزا ومستوفيا لكل الشروط ، هي ليست متكبرة و لا معقدة هي تختار بإحساسها

قرأت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما ذهب للسيدة عائشة لكي تتواسط له عند أم كلثوم بنت أبي بكر ليتزوجها

أمير المؤمنين بنفسه طلب يدها ! لكن جواب ام كلثوم كان " ما لي وعمر ! إنه خشن العيش أنا أريد رجلًا حنونًا يصب عليّ من الحب صبًا " ..
لم تقل هذا أمير المؤمنين ومن اين لي ان اجد مثله !
لكن رفضته لأنها رأت أنه ليس المناسب لها ،
و تقبل عمر ذلك .. و احترم رأيها

و بعد مدة كانت من نصيب طلحة بن عبيد الله وتزوجته بإرادتها ! وأحبته وأحبها حبا كبيرا بالرغم من أنه كان رجل حر...ب إلا أنه كان حنون معها ..

كانت أم كُلثوم بنتُ أبي بَكر تقُول:
"دعوتُ الله أنْ يرزُقني زوجًا يَصبُّ الحُبَّ عليّ صبًّا، وَ عابدًا لله".

فرزقهَا الله-طلحة بنُ عُبيد الله- أحدُ العَشرة المبشَّرين بالجنَّة

نقلَ عنهَا أهلُ السَّلف أنَّها قَالت: كَان إذَا رَآني تهللَّ، وَإذَا سَمع صَوتي تَبسَّم، وكُنت إذَا بكيتُ بكَى، ولَا ينَامُ حتَّى يطمئنَّ علَى دِفئي فِي فِراشِي، ومَا تركَ صلاةً إلَّا ودعَا لِي فيهَا قبلَ نَفسهِ، وكُنت إذَا مرضتُ جَاوزنِي فِي الألَم، وكَأَّن العِلَّة فِي جَسدهِ، و لَا يَهنأُ لهُ بالٌ حتَّى يُجلسنِي بِجانبِه، وكَان إذَا آكل يَسبقُني باللُّقمَة إلَى فَمي، فَيطعمُني بِيدهِ، كُنت فَخارَهُ وَ عِزَّه فِي سِرِّه وَ عَلنِه.

لا تختاري لكي تتخلصي من كلمة " عزباء " اختاري الشخص الذي يكمّلك ، ليس هناك شيء اسمه لن يتكرر مرة تانية، هناك مكملات أهم للحياة الزوجية ! 💜
 
سلمت يمناك على طرحك القيم سلمت جعله الله في ميزان حسناتك
 
انا مع و اشجع ان تختار البنت الزوج الذي
تراه يسعدها
و هاهي سير الصحابة رضوان الله عليهم
امامنا لخير دليل على حرية المراة في خياراتها و لا واحد يملك امرها و يرد رأيها
 
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