ما لي و عُمَر !!

انا مع و اشجع ان تختار البنت الزوج الذي

تراه يسعدها

و هاهي سير الصحابة رضوان الله عليهم

امامنا لخير دليل على حرية المراة في خياراتها و لا واحد يملك امرها و يرد رأيها