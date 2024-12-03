الفراغ هو العدو الحقيقي للإنسان ..

السلام عليكم



بين مقولة محمد شكري : "على المرء أن يبقى مشغولاً للحد الذي يلهيه عن تعاسته"



ومقولة غازي القصيبي : " العمل لا يقتل مهما كان شاقا ولكن الفراغ يقتل أنبل ما في الإنسان "



دليل واضح و بيّن على أن الفراغ يجر الإنسان نحو التعاسة والبؤس أغلب الأوقات؛ الحقيقة هي أن الفراغ يضخم غالبية الشعور ، يضخم العاطفة ، يضخم التعب ، يضخم الألم ، وأكاد أثق أن الغارق بانشغالاته يكون متزنًا بانفعالاته تجاه الحياة

لأنه ببساطة لا يملك الوقت لينجرف تجاه شعور أحمق .. ​